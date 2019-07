OM in hoger beroep tegen vrijspraak bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Heerlenaar Dick J. die plannen zou hebben gehad om Geert Wilders te vermoorden. De rechter was niet overtuigd van kwade bedoelingen bij de 61-jarige man. De zwakbegaafde J. zou niet hebben begrepen dat „een dergelijke grap op een dergelijk moment totaal misplaatst was.”

Op 9 maart, een kleine twee weken voor de Provinciale Statenverkiezingen, had J. tegen een politieman gezegd dat hij een bijl in zijn fietstas had zitten en dat hij Geert Wilders „op zijn knikkertje” zou slaan. J. beweerde dat hij een grapje maakte. In zijn fietstassen werden verder nog twee stanleymessen en een bahco gevonden.

Het OM eiste vier jaar cel en gaat nu dus in hoger beroep. Een woordvoerder van het OM meent dat dergelijke acties „niet onbestraft kunnen blijven”. „Wij vinden het te gek dat zo’n serieuze bedreiging, niet alleen uitgesproken maar ook met een bijl in je tas, wordt afgedaan als grap”, reageert een woordvoerder desgevraagd. „Het gaat om bedreiging van een politicus die al onder zware bewaking staat. Wij vinden dat nogal wat.”

Wilders reageerde op de uitspraak met de woorden: „De rechterlijke macht is gestoord in dit land”.