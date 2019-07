Ollongren wil opheldering van Limburg over banencarroussel

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil opheldering van de Limburgse gouverneur Theo Bovens over het uitdelen van banen bij de provincie aan ex-politici. Dat zei ze dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Afgelopen weekend bleek uit onderzoek van NRC en De Limburger dat de provincie Limburg aanbestedingsregels en de eigen gedragscode had geschonden bij het gunnen van banen.

Zo waren benoemingen niet transparant omdat er vaak geen openbare sollicitatie plaatsvond en kregen ex-bestuurders tonnen betaald voor werk waarvan de resultaten onduidelijk waren. De provincie Limburg gaf tussen 2015 en 2018 zo’n twee miljoen euro uit aan het inhuren van in totaal 31 ex-Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders – meer dan alle andere provincies samen (1,6 miljoen euro). Ook ontbreekt het in de provinciale regels aan een ‘anti-draaideurbepaling’, die ex-gedeputeerden verbiedt om binnen een jaar betaald werk te doen voor de provincie.

‘Model aanscherpen’

Ollongren wil van Bovens onder meer horen waarom de Limburgse regels afwijken van een ‘modelgedragscode’ die haar ministerie heeft opgesteld. Afwijken daarvan mag, benadrukte Ollongren in de Kamer, maar dat moet wel „beredeneerd” gebeuren. Limburg is de enige provincie waar de anti-draaideurbepaling uit de gedragscode is gehaald. „Het kán niet zo gaan”, aldus Ollongren.

De minister wil dat Bovens op korte termijn in een ambtsbericht duidelijk maakt wat de provincie gaat doen om te voorkomen dat ex-politici op intransparante wijze aan banen komen waarvan bovendien onduidelijk is wát ze precies inhouden. Daarna wil ze kijken of „het model toereikend is of moet worden aangescherpt”.

Onder meer de Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Selcuk Öztürk (Denk) vonden die houding te afwachtend. Ze willen dat Ollongren meer doet, bijvoorbeeld door benoemingen tijdelijk stil te zetten totdat de regels zijn aangescherpt. Ollongren wil daar niet aan. Vorig jaar bleken er grenzen te zitten aan haar bevoegdheden in te grijpen in regionaal bestuur. Toen wilde ze voorkomen dat Jo Palmen in Brunssum werd benoemd tot wethouder omdat er twijfels zouden zijn over zijn integriteit. Maar die benoeming blokkeren bleek ze niet te kunnen en de integriteitsproblemen bleken later kleiner dan verwacht.