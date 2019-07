Nederlandse militair verdacht van drugssmokkel vanuit Curaçao

Een Nederlandse militair die verdacht wordt van drugssmokkel vanuit Curaçao is zaterdag opgepakt in Limburg. Volgens de Koninklijke Marechaussee werd een dag eerder in een container op een marinebasis op het eiland cocaïne ontdekt. De betreffende container stond gereed om naar Nederland te worden vervoerd.

Het gaat om een 33-jarige militair uit de gemeente Peel en Maas. De marechaussee zegt dat de aanhouding volgt na onderzoek „naar eerder binnengekomen informatie over mogelijke drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen”.

De militair zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. De marechaussee doet samen met Nederlandse justitie en het Openbaar Ministerie van Curaçao strafrechtelijk onderzoek naar de in beslag genomen drugs.

Een jaar geleden werden tientallen kilo’s cocaïne aangetroffen in een container op een kazerne in Doorn. De marechaussee wil „in het belang van het onderzoek” geen uitspraken doen over de aanhouding en of die verband houdt met de vondst in Doorn.