Met online boekwinkel wil Bookaroo de lokale boekhandel steunen

Een concurrent van bol.com en Amazon: dat is wat de woensdag te lanceren site Bookaroo.nl wil zijn. Het idee erachter is simpel: mensen plaatsen een bestelling voor een boek, vervolgens kijken boekhandels in de buurt of ze de titel in huis hebben, om het dezelfde dag nog te versturen. Net als bij bol.com heb je dan als het goed is de titel de volgende dag in huis. Het verschil met de webboekhandels is dat de bestellingen vanuit de fysieke boekhandel zelf worden gestuurd in plaats van via boekendistributeur CB.

Lees ook: Boekhandels verkopen minder boeken (maar meer kussenslopen)

Bookaroo is een initiatief van Toine Donk en Daniël van der Meer, de oprichters van uitgeverij Das Mag. Het idee achter de site is dat zo het tij wordt gekeerd van de fysieke boekhandels die verdwijnen. In 2018 waren er 3 procent minder boekhandels, en dat aantal neemt elk jaar wat af. De online boekenverkoop daarentegen nam in 2018 met 10 procent toe. De komende twee weken wil Bookaroo 10.000 bestellingen uitvoeren. Tot nu toe hebben 250 boekhandels zich aangemeld om mee te werken, meldt Bookaroo. Boekhandels die zich aansluiten betalen 5 procent van elke bestelling aan Bookaroo.

Anti-bol.com-sentiment

Enkele schrijvers en boekhandelaren toonden zich al enthousiast over het initiatief. Bookaroo speelt in op het anti-bol.com-sentiment dat er nog steeds is in de boekenwereld. Die reacties kwamen vooral binnen nadat schrijver Peter Buwalda vorige week in zijn column in de Volkskrant had geschreven: „Het gaat erom dat bol.com, ook als je geen kwijnende dorpsboekhandel drijft, een vreselijke tent is. Echt verschrikkelijk. Ik vind het een naargeestige, vulgaire toestand.”

Lees ook dit interview met de bedenker van Bol.com: ‘In het boekenvak is iedereen vooral met zichzelf bezig’

Wat Bookaroo doet is niet nieuw. Veel fysieke boekhandels zijn bijvoorbeeld aangesloten bij Libris, waar via de site rechtstreeks besteld kan worden. Onafhankelijke boekhandels hebben vaak zelf een prima site waar rechtstreeks boeken op besteld kunnen worden. Voordeel van Bookaroo is dat kleine, lokale boekhandels die weinig bereik hebben met hun site (of überhaupt geen site hebben waarop besteld kan worden) mee kunnen doen en zo extra inkomsten kunnen binnenhalen.