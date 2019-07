Italiaanse rechter heft huisarrest kapitein Sea Watch op

Het huisarrest van Carola Rackete, de onlangs gearresteerde kapitein van de reddingsorganisatie Sea Watch, is na vier dagen opgeheven. Dat heeft een onderzoeksrechter op Sicilië dinsdag besloten, melden Italiaanse media. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini is woedend en eist dat de vrouw zo snel mogelijk het land wordt uitgezet.

De Duitse activiste zou volgens de rechter haar „plicht om mensenlevens te redden” hebben vervuld. De 31-jarige Rackete werd zaterdag opgepakt nadat ze met het vaartuig Sea-Watch 3 en tientallen migranten ondanks een blokkade van de kustwacht de haven van het eiland Lampedusa binnenvoer.

Rackete zei zich genoodzaakt te voelen om aan te meren vanwege de benarde situatie aan boord. Zij zaten toen al zeventien dagen op zee, en het Europees Hof voor de Mensen van de Recht had kort daarvoor het schip niet in het gelijk gesteld om aan te mogen meren in Italië.

Bij het aanmeren kwam een Italiaanse patrouilleboot tussen wal en schip. Rackete’s advocaat zegt dat de kapitein het vaartuig niet heeft gezien. Volgens Italiaanse justitie bracht Rackete daardoor het leven van vier ambtenaren op de rubberboot in gevaar. De rechter ging daar niet in mee. De openbaar aanklager deed ook onderzoek of Sea Watch zou samenwerken met Libische mensensmokkelaars. Daarvoor werden geen aanwijzingen gevonden.

Salvini teleurgesteld in oordeel

Sea Watch heeft verheugd gereageerd op de vrijlating. „Er waren geen gronden om haar vast te houden”, schrijft de reddingsorganisatie. „Haar enige ‘fout’ was dat ze mensenrechten afdwong op de Middellandse Zee.” Duitsland had al van Italië geëist dat de activiste zou worden vrijgelaten.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zegt dat hij op een hardere reactie van de rechtbank had gehoopt. De rechtse politicus hekelt actiegroepen zoals Sea Watch die nog reddingsacties uitvoeren voor de kust van Libië. Een onlangs ingesteld decreet verbiedt reddingsschepen met migranten om aan te meren in Italiaanse havens.