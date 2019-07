Honderdduizenden klanten Yarden moeten bijbetalen voor uitvaart

Honderdduizenden klanten van Yarden moeten ondanks een kostendekkende verzekering gaan bijbetalen voor een uitvaart. De begrafenisondernemer bevriest per 2020 de waarde 380.000 pakketpolissen. De ingreep wordt gedaan onder druk van toezichthouder DNB om te voorkomen dat de uitvaartverzekeraar omvalt. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Het gaat om polissen met een vaste premie, die een volledig verzorgde uitvaart bieden van cake tot kist. Het bevriezen van de polissen betekent dat alle kostenstijgingen in de toekomst voor de rekening van de klanten van Yarden komen. Alle polishouders krijgen deze dinsdag een brief met de aangepaste voorwaarden. Dit betekent in de praktijk dat nabestaanden in de toekomst mogelijk voor hogere kosten komen te staan bij een uitvaart.

De kosten van een begrafenis zijn de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Als voorbeeld: een gemiddelde pakketpolis is nu zo’n 3.200 euro waard. Als de kosten van een begrafenis jaarlijks met 1,75 procent stijgen en het in 2030 tot een uitvaart komt dan kost de begrafenis 3.873 euro. Dit zou dan betekenen dat de nabestaanden ruim 600 euro moeten bijbetalen of een deel van de uitvaart moeten schrappen, zoals de volgauto of de koffie met cake.

Yarden, dat in totaal zo’n 1,4 miljoen polissen heeft verkocht, zit al enige tijd in de financiële problemen. De verplichte reserves van de uitvaartverzekeraar zijn vorig jaar tot ver onder de norm gedaald: eind 2018 kon Yarden maar 26 procent van de polissen dekken, terwijl 100 procent de norm is. Een belangrijke oorzaak van de problemen zijn de pakketpolissen, maar ook de lage rentestand.