Een nieuwe dag van onderhandelingen over de Europese topfuncties

Bijeenkomst Europese Raad met twee uur uitgesteld De vergadering van de Europese Raad is twee uur uitgesteld. Voorafgaand aan het overleg voeren de Europese leiders onderling voorbereidende gesprekken met elkaar, maar die zijn nog niet afgerond. Voorzitter Tusk is nog bezig met de beraadslagingen, laat zijn voorlichter via Twitter weten. Een van de voorbereidende vergaderingen van dinsdagochtend was die van de Visegrad 4. Die groep, bestaande uit Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, is tegen de benoeming van Timmermans als voorzitter van Europese Commissie. PremierRP Kancelaria Premiera #Bruksela. #EUCO https://t.co/6q8p9Wi8y7 🇵🇱🇸🇰🇨🇿🇭🇺 Premier @MorawieckiM uczestniczy w spotkaniu koordynacyjnym Grupy Wyszehradzkiej #V4 przed spotkaniem szefów państw i rządów #UE 2 juli 2019 @ 09:32 Volgen

Britse politici grijpen eerste bijeenkomst EP aan voor protest Terwijl de Europese leiders in Brussel weer bij elkaar zijn gekomen om verder te onderhandelen, kwam in Straatsburg voor het eerst het nieuwe Europees Parlement bij elkaar. Onder de nieuw verkozen parlementariërs zijn ook 29 leden van de Britse Brexit Party. Zij grepen de bijeenkomst aan voor een protestactie. Fractiegenoten van Brexiteer Nigel Farage stonden op voor het Europese Volkslied Ode an die Freude om vervolgens het parlement letterlijk de rug toe te keren. „De Brexit Party heeft haar aanwezigheid nu al laten gelden", twitterde Farage na afloop. Meer parlementariërs grepen de eerste bijeenkomst van het nieuwe parlement aan voor een protestactie. Het Britse conservatieve lid Geoffrey Van Orden weigerde te gaan staan voor het volkslied, zoals de voorzitter had verzocht. „De Europese Unie heeft jarenlang gezegd niet de ambitie te hebben een staat te worden, en staten hebben een volkslied", zei hij tegen Sky News. Intussen droegen enkele leden van de Liberal Democrats t-shirts met daarop „Stop Brexit” en „Bollocks to Brexit” (donder op met de Brexit). Een van de posten waarover gesproken wordt in Brussel is het voorzitterschap van Europees Parlement. Ook als de onderhandelingen dinsdag opnieuw niets opleveren, zal het parlement daar woensdag over stemmen. Leden van de Brexit Party keren het Europees Parlement de rug toe. Foto Vincent Kessler/Reuters

Timmermans neemt zijn EP-zetel niet in Frans Timmermans zal zijn tijdens de recente EU-verkiezingen gewonnen zetel in het Europees Parlement niet innemen. Dat heeft hij dinsdagochtend per brief laten weten aan de parlementsvoorzitter, de Italiaan Antonio Tajani. De PvdA’er moest uiterlijk dinsdag beslissen of hij de komende vijf jaar naar Straatsburg gaat of tot oktober vasthoudt aan zijn post in de huidige Europese Commissie, als eerste vicevoorzitter. Een lastige keuze, omdat nog steeds niet duidelijk is of Timmermans die andere topbaan kan krijgen: het voorzitterschap van de Europese Commissie. Mocht Timmermans in die race alsnog afvallen, dan heeft hij, door zijn besluit om niet naar Straatsburg te gaan, alleen tot oktober nog een baan als eurocommissaris. Frans Timmermans in mei van dit jaar. Foto Marcel van Hoorn/EPA