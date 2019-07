Eindhovense SP-fractievoorzitter Memis vrijgesproken in Turkije

De Eindhovense fractievoorzitter van de SP, Murat Memis, is dinsdag vrijgesproken in Turkije. De aanklagers laten de aanklacht, het maken van propaganda voor de PKK, vallen. Het uitreisverbod is opgeheven.

Een andere aanklacht, lidmaatschap van een terroristische organisatie, werd eerder deze dag al geschrapt. De aanklagers zouden die verdenking per ongeluk aan de aanklacht hebben toegevoegd. Memis werd eind april opgepakt toen hij met zijn familie op vakantie was in Turkije. Hij zat vier dagen in de cel en werd toen vrijgelaten. Memis kon het land echter niet uit omdat zijn paspoort was ingenomen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen was aanwezig bij de rechtszaak in Antalya.

Yes!! Goed nieuws uit Turkije: Murat Memis is vrijgesproken! pic.twitter.com/LyCxVpQxgs — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) July 2, 2019

Marijnissen zegt „ontzettend blij” en „opgelucht” te zijn met de vrijspraak. Niet alleen voor Memis zelf, maar ook voor zijn familie, voor de SP en voor onze democratie, aldus Marijnissen.

„We zijn iedereen die zich heeft ingespannen voor de vrijlating van Murat, voor en achter de schermen, in Turkije en Nederland zeer dankbaar. Hopelijk is deze uitspraak in de zaak van Murat een steun in de rug voor de andere politiek gevangenen die nog in Turkije vast zitten.”

De PKK, die strijdt voor meer Koerdische autonomie, wordt door Turkije, de EU en de VS gezien als terroristische organisatie. Memis is van Koerdische afkomst, hij kwam eind jaren negentig met zijn familie naar Nederland. De kwestie kreeg vorige maand pas publiciteit omdat eerder met diplomatieke druk geprobeerd werd Memis terug te halen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) spreekt van een „voortvarend einde aan een Turkse juridische procedure”. „Nederland blijft zich onverkort achter de schermen inspannen voor soortgelijke gevallen. De Nederlandse ambassadeur was bij de zitting aanwezig”, reageerde Blok.