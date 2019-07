Dromen van de maan

Eindeloos ver weg was het dichtstbijzijnde hemellichaam, maar opeens, was op 21 juli 1969 de maan heel dichtbij. Het was maar een kleine stap voor de mens, zei de eerste mens die er was, maar wel een gigantische sprong voor de mensheid. De maan. Een bron van eindeloos fantaseren en fascineren, middelpunt van talloze verhalen, sprookjes, mythes en liedjes, de finishlijn van een race wie er het snelst kon zijn, maar bovenal een dankbaar onderwerp voor de kunst. Vijftig jaar na die eerste maanlanding neemt de tentoonstelling MAAN/MOON, in het FOMU in Antwerpen, je mee op reis. Met historische fotografie, archiefbeelden van de NASA, ansichtkaarten met de maan als onderwerp en kunstwerken van vele kunstenaars. De tentoonstelling is te zien tot 6 oktober 2019.