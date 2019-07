Den Helder perkte protest tegen Zwarte Piet onterecht in

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) is in de fout gaan door actiegroep Kick Out Zwarte Piet in november beperkingen op te leggen bij een geplande demonstratie in Den Helder. De demonstratie had doorgang moeten vinden langs de route van de Sinterklaasintocht. Dat oordeelt een bezwaarcommissie van de gemeente. Het de eerste keer dat een bezwaarcommissie zo duidelijk stelling neemt vóór het demonstratierecht en de actiegroep op alle bezwaarpunten gelijk geeft.

Volgens de commissie heeft burgemeester Schuiling „noch de dreiging van potentiële openbare ordeverstoorders noch het gebrek aan politiecapaciteit voldoende onderbouwd” om te bepalen dat de demonstranten moesten uitwijken. Schuiling, die vorige maand werd benoemd tot burgemeester van Groningen, schrijft in een besluit gericht aan Kick Out Zwarte Piet dat hij het advies zal meenemen bij voorbereidingen voor de komende Sinterklaasintocht.

In strijd met de Grondwet

Dat is precies waar het Kick Out Zwarte Piet om te doen is, reageert Wil Eikelboom, de advocaat van de actiegroep. „Het is belangrijk dat is vastgesteld dat dit in strijd was met de Grondwet”, zegt hij. „En niet Schuiling alleen zal dit meenemen bij komende evenementen, maar ook andere burgemeesters.”

Burgemeesters mogen protesten alleen inperken of verbieden als dat noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid, volksgezondheid of openbare orde. Ze moeten er alles aan doen om protesten mogelijk te maken binnen zicht- en hoorafstand van datgene waartegen gedemonstreerd wordt. In het geval dat tegenacties dreigen, moet extra politie worden ingeschakeld.

Burgemeester Schuiling vreesde acties van tegendemonstranten. Die hadden aangegeven de wegen rondom Den Helder te blokkeren. Laat op de avond besloot hij dat het geplande protest tegen Zwarte Piet naar een andere locatie moest uitwijken indien de actievoerders niet ruim tachtig minuten eerder dan gepland zouden vertrekken. Ook de twee andere beperkingen die hij oplegde – het verbod op een megafoon en de voorwaarde om zelf voor gecertificeerde beveiligers te zorgen – waren ongegrond, oordeelde de commissie.

PEC-hooligans

Den Helder was niet de enige plek waar burgemeesters het demonstratierecht beknotten vorig jaar. Zo besloot de locoburgemeester van Zwolle de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet op het allerlaatste moment te verbieden vanwege de dreiging van zo’n zeventig Zwarte Piet-voorstanders, deels PEC Zwolle-hooligans.

Kick Out Zwarte Piet diende daarop eind december bij acht gemeenten bezwaren in. Door zes bezwaarcommissies is nog geen besluit genomen. In Weesp is het bezwaar ongegrond verklaard.