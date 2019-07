Tijdens de Koude Oorlog beschikte Nederland over een bataljon van bijna 1000 tanks. Maar in 2011 verkochten we ons allerlaatste exemplaar, met de gedachte: die zijn niet langer nodig. De situatie in Europa is inmiddels flink veranderd. De tank, hét symbool van oorlog, is terug.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt