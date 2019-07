COA: betere spreiding azc’s, meer opvang in het westen van het land

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over het land. Vooral in het westen van het land moeten er nieuwe opvanglocaties komen. Dat zegt de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Milo Schoenmaker, dinsdag in het AD.

Het COA vangt ongeveer 24.000 asielzoekers op in totaal 70 opvanglocaties. Maar een klein deel daarvan staat in het westen van het land. Het aantal opvanglocaties in de Randstad is relatief laag ten opzichte van het inwoneraantal. „Daar zijn al minder opvanglocaties en er loopt een aantal overeenkomsten af, zoals in Rotterdam en Rijswijk”, aldus Schoenmaker.

Schoenmaker zegt dat er een eerlijkere verdeling moet komen. Toewijzing van opvanglocaties aan gemeenten gebeurt vrijwillig en is niet verplicht. Het is dus maar de vraag of gemeenten in het westen van het land ook willen meewerken aan de oproep van de COA-voorzitter.

Asielzoekers uit Marokko en Algerije, die vrijwel niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten in aparte opvanglocaties komen, zegt Schoenmaker. Hij denkt daarbij aan opvang in een „gevangenisachtige setting” vanwege overlast en agressie in azc’s. „Ik vind dat die opvang er binnen een paar maanden moet zijn, we praten erover met het ministerie en het gevangeniswezen. Dan komen die personen niet meer in de reguliere opvang, dat zal echt helpen.”