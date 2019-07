‘Chinese grenspolitie installeert spionage-apps op toeristentelefoons’

De Chinese grenspolitie installeert in het geheim spionage-apps op telefoons van mensen die vanuit Kirgizië het land binnenkomen. Dat melden onder meer The Guardian en The New York Times dinsdag na onderzoek. Via de app kunnen mails, sms-berichten, contacten en informatie over het toestel worden bekeken.

Toeristen die hun telefoon bij aankomst in het land moeten bekeken wordt niet verteld dat de software wordt geïnstalleerd en waarvoor deze dient. In sommige gevallen worden de telefoons ontgrendeld en doorzocht, anderen moeten hun telefoon afgeven, waarna in een aparte ruimte de app wordt gedownload. In de meeste gevallen wordt de app verwijderd voordat de eigenaar zijn toestel terugkrijgt, maar dat is niet altijd het geval. Het is onduidelijk wat de grenspolitie met de informatie doet.

Lees ook over Chinese surveillance: Zo stuurt en controleert China zijn burgers

Toestel afgeven

Iphones worden in een scanner ingeplugd, Androidtelefoons worden via een app uitgelezen. Chinese autoriteiten doorzoeken Androidtoestellen op een lange lijst van dingen die gezien worden als problematisch. Het gaat onder meer om informatie over vasten tijdens de ramadan, literatuur van de Dalai Lama, handleidingen voor wapens en muziek van de Japanse metalband Unholy Grave.

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert. Inschrijven

De regio Xinjiang, in het noordwesten van China, wordt volgens Chinese autoriteiten jaarlijks door zo’n 100 miljoen mensen bezocht. Het gros van de bezoekers zijn binnenlandse toeristen.

Volgens Maya Wang, China-onderzoeker bij Human Rights Watch, is deze onthulling exemplarisch voor hoe China al langer opereert, bijvoorbeeld tegen Turkse moslims. Zij worden de hele dag door in de gaten gehouden. „Wat jullie nu naar buiten brengen, gaat nog een stap verder. Het suggereert dat zelfs buitenlanders worden onderworpen aan dergelijke massale en onwettige surveillance”, zegt ze tegen The Guardian.