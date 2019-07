Cartoonist Mordillo, meester van de dikke neuzen, overleden

De Argentijnse tekenaar Guillermo Mordillo, bekend van cartoons met mensen en dieren met enorme bolneuzen, is zaterdagavond op Mallorca overleden. Hij werd 86 jaar. Dit wordt bevestigd door Adrienne Hak van uitgeverij Rubinstein in Amsterdam, die zijn auteursrechten als wereldwijde agent regelt.

Mordillo tekende ruim zestig jaar voor kinderboeken, animatiefilms, posters, wenskaarten, en advertentiecampagnes. Sinds de jaren zestig kreeg zijn werk wereldwijde bekendheid, met name de knol- of aardappelvormige figuurtjes met een grote neus, die in allerlei absurde situaties tegenslagen moeten overwinnen. Praten doen die figuurtjes niet: het is stille humor. Die zwijgzaamheid kwam deels doordat de in 1932 in Buenos Aires geboren Mordillo, uit Spaanse immigrantenouders, in de jaren zestig naar Parijs verhuisde – en de Franse taal niet machtig was. Hij maakte internationaal aansprekende cartoons zonder taaldrempel.

Beeld via Mordillo Foundation Beeld via Mordillo Foundation

Disney-dwergneus als inspiratie

Het dikke-neus mannetje dat zo typerend voor zijn werk is, ontwikkelde hij als eerste voor een verjaarskaart, maar gebruikte het al gauw in alle cartoons. Die dikke neus ontleende hij aan Disney’s zeven dwergen, wier dikke neuzen hij fascinerend vond, aldus de Deutsche Welle – Mordillo was in Duitsland zeer populair. Hij had eerder in New York gewerkt als tekenaar voor Popeye-tekenfilms.

Zijn vriendelijke, absurd humoristische cartoons waren in de jaren zeventig ook in Nederland populair. Nieuwe Revu plaatste zijn prenten, in navolging van de bladen Stern en Paris Match.

Voetbalcartoons en F.C. Knudde

En in 2014 verscheen nog het boek Goal, met 30 voetbalcartoons van Mordillo, gelardeerd met uitspraken van Nederlandse voetbalgrootheden. De cartoonist was groot voetbal- en golfliefhebber, waar hij ook veel grappen over tekende. Hij inspireerde zichtbaar onder meer Toon van Driel, die voor het Algemeen Dagblad de voetbalstrip F.C. Knudde tekende.

De dierencartoons van Mordillo, met onder meer de dikneuzige giraf, zijn de basis voor een bioscoopfilm en tv-animatieserie, waaraan uitgeverij Rubinstein werkt en die mogelijk in 2020 uitkomt.

Mordillo, die zich in Zuid-Frankrijk en op Mallorca vestigde, kreeg verschillende prijzen voor zijn werk, en was in de jaren zeventig een van de meest verkopende cartoonisten wereldwijd. Hij was ook voorzitter van de International Association of Authors of Comics and Cartoons (CFIA) in Geneve. De Duitse krant Die Welt (kompakt) besteedde de voorpagina aan Mordillo’s overlijden, met een voetbalcartoon en de kop Danke für die Nasen: bedankt voor de neuzen.