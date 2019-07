Buitenlandcoördinator

Josep Borrell Fontelles (72) maakt in zijn ‘tweede politieke leven’ op bijzondere wijze carrière. De geboren Catalaan krijgt alsnog een hoge internationale post en wordt de nieuwe commissaris voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie. En daarmee heeft Spanje eindelijk de topfunctie binnen Europa waar het zolang op aasde. De sociaal-democraat Borrell staat bekend als een uitgesproken ‘Europeaan’. Hij was vanaf 2004 al eens voorzitter van het Europees Parlement, een positie die de econoom 2,5 jaar zou vervullen. Borrell had toen al enkele decennia als nationaal politicus achter zich. Als lid van de PSOE begon hij eind jaren zeventig in het Madrileense plaatsje Majadahonda als wethouder en maakte daarna al snel de stap via de provincie naar de landelijke politiek. In de regering van Felipe González zou hij van 1991 tot 1996 minister van Publieke Werken en Milieu worden. Na een paar in de luwte maakte Borrell de afgelopen jaren een comeback als fel tegenstander van de Catalaanse onafhankelijkheid. Pedro Sánchez besloot hem in juni 2018 verrassend aan te stellen als zijn minister van Buitenlandse Zaken. Na de val van de regering werd Borrell wederom aangewezen om de Europese lijst aan te voeren.

Mark Beunderman, Koen Greven en Anouk van Kampen