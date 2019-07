Comabehandeling Franse patiënt is opnieuw gestopt

Artsen in een ziekenhuis in Reims hebben dinsdag andermaal de behandeling stopgezet van de sinds 2008 in vegetatieve toestand verkerende patiënt Vincent Lambert. Zijn lot is al jaren inzet van een hoogoplopend familieconflict.

In overleg met zijn vrouw is eind mei ook al een levenseindeprocedure ingezet. De voeding en vochttoevoer van Lambert waren verminderd en hij kreeg zware sedatiemiddelen toegediend om verder lijden te beperken.

Lees over de wending in de 'Affaire-Lambert' in mei: Vincent Lambert mocht sterven, maar toch weer niet

Maar enkele uren later oordeelde het beroepshof in Parijs, na tussenkomst van de moeder van Lambert, dat de behandeling hervat moest worden zolang zij zich niet had kunnen uitspreken bij een commissie van de Verenigde Naties die zich bezig houdt met rechten voor gehandicapten.

Het Franse Hof van Cassatie verklaarde die uitspraak van het lagere hof in Parijs vrijdag nietig, waarna de artsen de procedure hervatten.

'Moord op gehandicapte'

De moeder, Vivane Lambert, laat het er niet bij zitten. Haar advocaten hebben aangegeven dat ze de verantwoordelijke artsen voor „moord” willen aanklagen. „Vincent is niet ziek, niet aan het eind van zijn leven”, aldus Jean Paillot, de advocaat (maître) van de ouders.

Vivane Lambert en een reeks katholieke organisaties die haar steunen noemen de nu 42-jarige Lambert gehandicapt. „Ik ga door tot het einde, niets houdt me tegen”, zei zij maandag in Genève bij de VN. Ze spreekt van „moord” op een gehandicapte.

Euthanasie is in Frankrijk bij wet verboden, maar het is wel mogelijk om terminale patiënten geheel te verdoven om onnodig lijden uit te sluiten. Lambert had geen wilsverklaring ingevuld, maar volgens zijn vrouw heeft hij eerder mondeling aangegeven dat hij niet als kasplantje wilde leven.