Bedreigde Afghaanse tolken welkom in Nederland

Afghaanse tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt en nu bedreigd worden, zijn welkom in Nederland. Dat schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) dinsdag in een brief aan de Kamer.

Het Nederlands Dagblad meldde in april dat ongeveer een kwart van de tolken die voor Nederland in Uruzgan werkten, momenteel is ondergedoken vanwege doodsbedreigingen door de Taliban of Islamitische Staat.

Vier van de ruim honderd tolken die de Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 bijstonden, zouden inmiddels zijn vermoord. Ook zou een tolk hulp zijn ontzegd door de Nederlandse ambassade in Kaboel. Het Nederlands Dagblad baseerde de conclusies op gesprekken met meerdere voormalige tolken.

Minister Bijleveld heeft niet kunnen verifiëren of inderdaad tolken zijn omgekomen of dat het klopt dat een tolk geen hulp kreeg van de ambassade. Desalniettemin kunnen aan tolken inreisvisa worden verstrekt, schrijft ze, „zodat zij na aankomst in Nederland een asielprocedure kunnen starten”. Indien nodig, aarzelt ze “niet om praktische en logistieke zaken voor de tolk (en gezin) te organiseren”.