Amerikaan ook verdacht van ontucht met Hania (12)

De Amerikaan James B. wordt niet alleen verdacht van de ontvoering van de twaalfjarige Hania, maar ook van ontucht. Hij zit in ieder geval de komende twee weken vast gedurende het onderzoek, maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam gisteren bekend.

James B. werd vrijdag aan het begin van de avond na een intensieve zoektocht gearresteerd in het Rotterdamse Hilton Hotel, waar hij met het meisje op een kamer zat. Hania was toen al sinds donderdagmiddag vermist. Ze vertrok rond het middaguur van haar basisschool in de Rotterdamse wijk Crooswijk met een smoes over de orthodontist. Toen ze na schooltijd niet thuiskwam en een chatgeschiedenis op haar tablet gewist bleek, sloegen haar ouders alarm.

Die nacht verstuurde de politie een amberalert over het meisje. Op vrijdagochtend publiceerde de politie twee foto’s van James B., waaronder een opname van een veiligheidscamera op Schiphol. Na een groot onderzoek van dertig agenten, het OM en de Amerikaanse autoriteiten werd Hania gevonden. James B. werd gearresteerd op verdenking van onttrekking aan het wettig gezag van een minderjarige. Uit nader onderzoek kwam ook de verdenking van ontucht met het meisje naar voren.

James B. is in Nederland geen onbekende, zegt advocaat Machteld Roethof. Zij vertegenwoordigt een vrouw die, zo zegt de vrouw, negentien jaar geleden door de Amerikaan in Nederland is verkracht. Daar kwam een dochter uit voort. De vrouw, die evenals haar dochter verstandelijk beperkt is, wilde volgens Roethof indertijd meerdere malen aangifte doen van de verkrachting, maar werd weggestuurd. „Zij werd nooit serieus genomen door de politie en andere instanties zoals jeugdzorg.” De vrouw was bang dat James B. haar dochter zou ontvoeren, daar dreigde hij volgens Roethof mee. Omdat haar dochter niet bij haar moeder maar in een woongroep verbleef, was het belangrijk dat jeugdzorg zich van het risico bewust was. „Moeder heeft in mei dit jaar een keer de politie gealarmeerd toen de man in Nederland was, maar ze vond toen geen gehoor”, zegt de advocaat.

Nu wel serieus genomen

Dit keer was het de politie zelf die vrijdag contact opnam met de vrouw en haar dochter. „Ze waren bang dat haar dochter gevaar liep. Gelukkig namen ze mijn cliënt dit keer wel serieus.” De dochter van de vrouw zou bevriend zijn met Hania op de website van Star Stable, een online spel waarin deelnemers paarden trainen en opdrachten uitvoeren in een fantasy-omgeving. James B. chatte via dezelfde site met de dochter en zou zich ook als haar ‘vader’ bekend hebben gemaakt. Hij zou ook met Hania contact hebben gemaakt, meldt RTL Nieuws.

Het OM in Rotterdam wil niet bevestigen of James B. via de website contact heeft gelegd met de twaalfjarige Hania. De politie onderzoekt in Nederland en Amerika hoe de verdachte met haar in contact is gekomen en wat dat contact inhield. De Amerikaan is gisteren in bewaring gesteld voor twee weken. Hij zit „in volledige beperkingen”, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij heeft bij zijn aanhouding een advocaat toegewezen gekregen.