‘Zes Turkse staatsburgers vrijgelaten door Libische militanten’

Zes Turkse staatsburgers die afgelopen weekend zouden zijn vastgezet door militanten in Libië, zijn maandag weer vrijgelaten. Dat heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt, melden Turkse media. Ankara zei dat troepen van de opstandige Libische generaal Khalida Haftar een „legitiem doelwit” zouden worden als de gevangenen niet onmiddellijk werden vrijgelaten.

Turkije steunt de internationaal erkende regering in Tripoli materieel, onder meer met drones en legertrucks. Generaal Haftar besloot in mei met het Libische Nationale Leger (LNA) een offensief te beginnen om de hoofdstad in te nemen, maar dat is in drie maanden niet gelukt. De afgelopen weken is zelfs het LNA teruggedrongen.

Volgens Al Jazeera gaat het om Turkse werknemers op een Libisch schip. Turkije ontkent dat militair personeel gevangen was genomen. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken willen de vrijgelaten Turken blijven werken in Libië. Oost-Libische autoriteiten bevestigde zondag dat twee Turkse staatsburgers waren vastgezet.

Drone vernietigd

Een woordvoerder van Haftar zei vrijdag dat Turkse bedrijven, schepen en personen het doelwit zullen worden als vergelding voor de steun aan het regime in Tripoli. Zondag bombardeerde Haftars troepen een vliegveld in de buurt van de hoofdstad en vernietigde daarbij een Turkse drone.

Haftar was generaal onder de in 2011 verdreven dictator Moammar Gaddafi maar opereert nu namens een rivaliserende regering die gevestigd is in Benghazi. Volgens de regering in Tripoli wil Haftar echter zelf de macht grijpen.