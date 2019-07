Wat deed Ivanka Trump bij de G20?

De G20-top van vorige week heeft op internet een staart gekregen nadat het Élysée, het paleis van de Franse president, zondag een korte video rondstuurde waarop te zien is hoe Ivanka Trump zich mengt in een gesprek met president Emmanuel Macron, de Canadese premier Justin Trudeau, IMF-directeur Christine Lagarde en de Britse premier Theresa May.

Het filmpje heeft een Bridget Jones-achtige vibe. Het lijkt alsof Trump, dochter en adviseur van de Amerikaanse president, het gesprek binnen stommelt met enkele gemeenplaatsen. Het eindigt ermee dat Lagarde zich nadrukkelijk van de bron van het geluid afwendt en Trudeau aanstaart, die al even zwijgend voor zich uit staart.

Het filmpje leidde tot een stroom aan lollige memes, waarbij Ivanka Trump in historische foto’s werd gemonteerd onder het motto #unwantedivanka. De Franse regering heeft inmiddels laten weten deze reactie niet te hebben verwacht en dat het gewoon bedoeld was als een van de vele filmpjes van de top.

Het leidde ook tot de serieuze vraag: wat dééd Ivanka Trump precies bij de G20? Verving ze er als first daughter haar stiefmoeder Melania, die niet mee was? Was ze er als lid van de Amerikaanse delegatie? Ivanka Trump was in elk geval aanwezig bij verschillende ontmoetingen met wereldleiders.

Het Witte Huis twitterde een filmpje waarin Ivanka als een soort woordvoerder uitlegt hoe goed de ontmoeting van haar vader met de Japanse premier Abe en de Indiase premier Modi was geweest. Verder was ze samen met Abe en koningin Máxima te zien bij een forum voor de economische emancipatie van vrouwen. En ze stapte net als haar vader, maar wel buiten het oog van de camera’s, Noord-Korea binnen. „Onwezenlijk”, zei ze op de vraag van een journalist hoe het was geweest.

Had de president niet beter een „gekwalificeerde diplomaat” kunnen meenemen naar een top met wereldleiders, twitterde de invloedrijke Democratische afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez. Terwijl sommige commentaren over Ivanka Trumps (gebrek aan) kwalificaties op doorsnee misogynie lijken, waar de jonge vrouw wordt voorgesteld als dommer dan haar omgeving, kritiseerde Ocasio-Cortez het nepotisme. „Iemands dochter zijn is echt geen kwalificatie voor een loopbaan.”

Dezelfde kritiek borrelt steeds weer op sinds Trump zijn dochter en zijn schoonzoon Jared Kushner prominente en onbetaalde adviseurs voor de president werden, begin 2017. Ivanka Trump, afgestudeerd bedrijfskundige, had voordien een even vooraanstaande en losjes omschreven rol in haar vaders bedrijf. Kushner, van wie onder meer een definitief vredesplan voor het Midden-Oosten wordt verwacht, kwam van dezelfde zakenachtergrond als zijn schoonvader – met eenzelfde succesvolle vader als Donald Trump. Ze hebben allebei een kantoor in de West Wing van het Witte Huis, zij als advisor to the president, hij als senior advisor, volgens de officiële site van het Witte Huis.

‘Een natuurlijke diplomaat’

President Trump blijft onaangedaan onder de verwijten. Zijn dochter is een „natuurlijke diplomaat”, zei hij in april nadat hij berichten had bevestigd dat hij aan haar had gedacht toen een nieuwe directeur van de Wereldbank werd gezocht, en ook toen de VS een ambassadeur bij de VN moest benoemen.

De VS is als republiek niet onbekend met dynastieke trekjes. Er zijn fameuze familiebanden in de politiek: de Kennedy’s, vader en zoons Bush, Bill en Hillary Clinton. Als presidentskandidaat beloofde Bill Clinton dat de Amerikanen die voor hem stemden, twee voor de prijs van één zouden krijgen: zijn vrouw, een jurist, zou een belangrijke stem krijgen in het Witte Huis. In de eerste ambtstermijn van haar echtgenoot deed Hillary Clinton een (mislukte) poging het gezondheidszorgstelsel te hervormen. Republikeinse tegenstanders lieten zich destijds kritisch uit over wat zij als nepotisme zagen.

Bij de Trumps gaat het niet anders. Het vergrootglas dat boven de president hangt, vergroot ook zijn familie en entourage uit. Zo onthulden The New York Times

en CNN dit jaar dat president Trump tegen adviezen in had verordonneerd dat respectievelijk zijn schoonzoon en dochter een security clearance dienden te krijgen, een verklaring van geen bezwaar van de FBI en inlichtingendiensten, waarmee zij aanwezig kunnen zijn bij ontmoetingen en besprekingen op het hoogste niveau. De clearance voor Kushner liep vertraging op door zorgen over zijn de zakelijke belangen die zijn bedrijf heeft met buitenlandse regimes.

In het boek Kushner Inc. dat dit jaar verscheen, onthulde Vicky Ward dat met name toenmalig stafchef John Kelly zich verzette tegen de vage en ongebreidelde positie van ‘Javanka’, zoals het echtpaar wordt genoemd. Na de onthulling dat het paar privé-emailaccounts had gebruikt voor staatszaken – een beschuldiging die Donald Trump steevast gebruikte om zijn voormalige rivaal Hillary in de gevangenis te wensen – zou Kelly hebben gezegd: „Zie je, dit is waarom we geen vier verschillende mensen moeten hebben die allemaal denken dat ze minister van Buitenlandse Zaken zijn.”

Erdogans schoonzoon Berat Albayrak (41) Foto Erdem Sahin/EPA Er gaan al jaren geruchten dat de Turkse president Erdogan zijn schoonzoon Berat Albayrak klaarstoomt als opvolger. Die geruchten zwollen aan toen Erdogan hem vorig jaar benoemde tot superminister van Economie en Financiën. Daarvoor was Albayrak al parlementariër voor Erdogan’s conservatief-religieuze AKP en minister van Energie (2015-2018). Maar in zijn nieuwe rol als heeft hij nog niet echt kunnen overtuigen. Albayrak komt uit een ondernemersfamilie die rijk werd in de bouw en uitbreidde naar transport en media. Het bedrijf bezit de regeringsgezinde kranten Sabah en Yeni Safak en zou miljoenen hebben verdiend aan lucratieve overheidsprojecten. Albayrak studeerde bedrijfskunde in New York, en werd daarna op zijn 29ste de jongste CEO van Turkije (van het bedrijf Calik Holding). In 2004 trouwde Albayrak getrouwd met Erdogan’s oudste dochter Esra. Volgens Turkse media is Albayrak onlangs echter vreemdgegaan. Tijdens een recente persconferentie had hij een blauw oog, waarna er druk werd gespeculeerd dat hij een tik van Erdogan had gekregen. Is hij nu uit de gratie gevallen van zijn schoonvader?

Eduardo Bolsonaro (34) Foto Joedson Alves/EPA De Braziliaanse ultrarechtse president Jair Bolsonaro heeft maar liefst drie zonen die in de politiek zitten en zich opwerpen om hun vaders belangen te behartigen en het liefst in zijn voetsporen zouden treden. Maar de zoon die verreweg het dichtstbij vader de president staat en zijn belangrijkste adviseur is, is Eduardo Bolsonaro (34), zijn derde zoon. Eduardo vergezelt Bolsonaro naar belangrijke vergaderingen en beheert zijn sociale media-accounts. Hij houdt er bovendien nog controversiëlere ideeën op na dan zijn vader. Zo is hij voorstander van het herinvoeren van de doodsstraf in Brazilië voor drugsdealers en criminelen. Eduardo, sinds 2015 lid van het Huis van Afgevaardigden en tijdens de verkiezingen in 2018 met het hoogste aantal stemmen ooit (1,8 miljoen stemmen) herkozen, maakte zijn definitieve furore als zichtbare opvolger van zijn vader tijdens president Bolsonaro’s bezoek aan de VS, eerder dit jaar. Bij de privé ontmoeting tussen president Bolsonaro en diens geestverwant Trump schoof niet – zoals verwacht werd – de Braziliaanse minister van Buitenlandse zaken Ernesto Araújo aan, maar Eduardo Bolsonaro. Volgens Eduardo was dat ongepland maar zei Trump plotseling voordat ze de Oval Room instapten tegen zijn vader: „Jair, vraag of je zoon er ook bij komt!” Tijdens de daaropvolgende persconferentie vroeg Trump aan Eduardo Bolsonaro om, ten overstaan van de pers, op te staan, en complimenteerde Trump hem met zijn „geweldige werk”. De genegeerde minister van Buitenlandse Zaken Araújo was zichtbaar geïrriteerd. Hoewel binnen de regering de irritaties groeien over de toenemende macht van Eduardo en zijn vaker in opspraak geraakte andere twee broers, krijgt hij steeds meer functies. Zo is Eduardo Bolsonaro inmiddels toegetreden tot de Commissie van Buitenlandse zaken van het congres en hij is de Zuid-Amerika-vertegenwoordiger van het uiterst rechtse, internationale platform The Movement van voormalig Trump-adviseur Steve Bannon, met wie hij zeer close is. „Mijn kind doet het prima in de politiek”, zei de trotse Braziliaanse president onlangs.