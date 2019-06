Verstappen wint GP Oostenrijk na bibberen over oordeel jury

Max Verstappen heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. Op het thuiscircuit van zijn Red Bull raceteam in Spielberg leek na een stroeve start de winst voor Verstappen ver weg. Na een inhaalrace vanaf de achtste plaats, ging hij twee ronden voor het einde ook Ferrari-coureur Charles Leclerc voorbij. Die reed bijna de gehele race vooraan en leek lang op weg te zijn naar zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Even was onzeker of Verstappen ook echt zijn eerste overwinning van het seizoen had geboekt. De wedstrijdleiding begon direct na de race een onderzoek naar zijn beslissende inhaalmanoeuvre op Leclerc, in de 69ste van in totaal 71 ronden, waarbij de twee coureurs elkaar raakten.

Pas vijftien ronden voor het einde kreeg Verstappen de Ferrari van Leclerc weer in het vizier. Die was hij uit het oog verloren nadat hij nog voor de eerste bocht – die zondagochtend nog werd ingewijd als Niki Lauda-bocht – was teruggezakt van plek twee naar de achtste plaats. Na de finish zou Verstappen zeggen dat hij dacht dat de race op dat moment al over was.

Onder hoogzomerse omstandigheden in Oostenrijk vervolgde Verstappen op de Red Bull Ring met een inhaalrace die deed denken aan zijn eerste jaren in de Formule 1. Voorbij WK-leider Lewis Hamilton, die met een kapotte voorvleugel en een lange pitstop kansloos werd voor de winst, op weg naar Sebastian Vettel en het podium.

Ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas werd ingehaald, maar het gat naar wedstrijdleider Leclerc leek te groot. Toch pakte Verstappen per ronde tijd op de Ferrari. In de 68ste ronde lukte het nog niet, maar in de 69ste ging hij in bocht drie – met een lichte touché – toch voorbij Leclerc.

Een klein uur na de finish – en bijbehorende prijsuitreiking – moesten beide coureurs een verklaring afgeven bij de jury. Leclerc voelde zich bestolen, maar de jury oordeelde dat Verstappen geen overtreding had begaan. Ruim drie uur na het oorspronkelijke einde konden de duizenden Nederlandse fans in Spielberg echt juichen.

Met zijn overwinning doorbreekt Verstappen – in ieder geval voor even - de Mercedes-hegemonie. Het team van Hamilton (6) en Bottas (2) had de acht eerdere grand prixs van het seizoen gewonnen.