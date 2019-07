Verdachte doodschieten Karel Pronk uitgeleverd aan Nederland

Spanje mag de vermoedelijke moordenaar van onderwereldfiguur Karel Pronk uitleveren aan Nederland. Dat heeft een rechter in Spanje maandag besloten, meldt persbureau ANP. De 52-jarige Errol J. stond op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie en werd vorige week in Spanje aangehouden tijdens een routinecontrole.

Pronk werd vorig jaar op zestigjarige leeftijd doodgeschoten bij een koffiecafé aan het Kalverbos in Delft. Hij was een bekende persoon in het criminele circuit, waardoor het vermoeden bestaat dat hij is geliquideerd. Volgens Pronks advocaat was de veroordeelde crimineel „met pensioen”.

Pronk had een flink strafblad. De Delftenaar werd in 1991 veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op een tuinder. Ook is hij veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie, voor wapenbezit en voor drugssmokkel. Tweemaal wist hij bovendien uit de gevangenis te ontsnappen.

De Delftenaar Errol J. is lid van de verboden motorbende Hells Angels. Na de moord op Pronk verdween hij uit Nederland. Vorige maand werd J. volgens het AD bij verstek veroordeeld tot vijf maanden celstraf voor zijn aandeel in twee vechtpartijen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gevecht tussen twee motorclubs in een Van der Valk-hotel bij Diergaarde Blijdorp en bij een gevecht in een tattooshop in Rotterdam.