Tv-monument is te prijzig nu de kijkertjes weglopen

Het besluit om twee jaar geen nieuwe afleveringen van Sesamstraat te maken komt „niet als verrassing”, zegt Marike Koek. Zij speelt de armen van Ieniemienie. Althans, ze deed dat. „In 2017 hadden we nog zes weken opnames, vorig jaar nog maar één. Dan weet je dat het gebeurd is. Maar die vaagheid steeds, dat aan het lijntje houden. Zeg het dan gewoon!”

Dat gebeurde vrijdag. Een uur voor het persbericht rondging, kreeg ze een mail: twee jaar geen nieuwe uitzendingen. Koek: „Veertig jaar samengewerkt. Dat was het dan.” Catherine van Woerden, de stem van Ieniemienie, snapt het wel. „Het programma heeft niet meer de snelheid van deze tijd.” Sinds 2016 is Sesamstraat al niet meer rond etenstijd op NPO te zien. Ze zag de bui al hangen. Aart Staartjes voorspelde in De Volkskrant zaterdag „het einde van Sesamstraat in Nederland”.

Lees ook het artikel van tv-recensent Arjen Fortuin: Het einde dreigt voor Sesamstraat

Maar dat is het „juist niet”, volgens NTR-woordvoerder René Takken. „De voorraad afleveringen van Sesamstraat is zo groot, dat we de komende twee jaar goed uit de voeten kunnen.” De NTR gaat uit van elke drie jaar een nieuwe groep kinderen, ofwel nieuwe kijkers voor hetzelfde aanbod. Bovendien: „De jonge doelgroep vindt herhaling leuk en herhaling draagt bij aan de educatieve waarde.”

Over twee jaar wordt gekeken of en hoe de Nederlandse Sesamstraat verder moet. De acteurs achter Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino en ook Staartjes (81) zelf zijn al ruim dertig jaar stemmen of gezicht van de show. Zij zien een herstart niet gebeuren, althans niet met hen. „Einde oefening, zo voelt iedereen het”, zegt Van Woerden. „Klaar. Maar het is mooi dat we veertig jaar dit programma hebben mogen maken.”

Steeds minder kijkertjes

Steeds minder kinderen kijken naar Sesamstraat, vooral door het overweldigende aanbod via andere kanalen. Het marktaandeel is naar schatting een kleine tien procent van de ongeveer half miljoen kleuters. Cijfers zijn bij Stichting Kijkonderzoek alleen voor 6+ beschikbaar, de bovenkant van de doelgroep. Sinds 2016 is Sesamstraat alleen nog ‘s ochtends vroeg en ’s middags (herhaling) te zien op NPO 1 dan wel NPO 3. De bedoeling was dat het op themakanaal Zapp Xtra gevonden zou worden, klaarblijkelijk is dat onvoldoende gelukt.

De NTR besteedt jaarlijks 11 miljoen euro aan zes kinderprogramma’s (zoals Sinterklaasjournaal en De Boterhamshow). Hoeveel Sesamstraat kost is niet bekend. Naast productiekosten (die vervallen nu) zijn er licentiekosten om het concept te gebruiken en Amerikaans materiaal (Bert en Ernie) uit te mogen zenden. Er zijn twintig landen buiten de VS die een variant van Sesame Street maken, dat levert blijkens de jaarcijfers van Sesame Workshop gemiddeld ruim een miljoen euro per land op.

Sesame Workshop, een organisatie zonder winstoogmerk, is sinds 2016 weer rendabel dankzij een vijfjarige deal met betaalzender HBO. Sesame Workshop was maandag niet in de gelegenheid te reageren op vragen over de dreigende teloorgang van Sesamstraat in Nederland, die in 1976 één van de eerste buiten de VS was.