Tim den Besten kan veel meer dan ontregelen

Eva Jinek bleek uitstekend uit te kunnen leggen waarom Tim den Besten zo’n goede interviewer is. „Ik vind jou heel grappig, maar als ik met je praat word ik heel serieus.” Hoe komt dat denk je, wilde Den Besten meteen weten. „Dat weet ik niet”, zei Jinek ernstig.

Eerst keten en dan kleine kekke dialoogjes voeren – dat is de gespreksfilosofie in de serie Tims tent maar dan in een bungalow met sterren (VPRO). „Wat zou jij, als talkshowkoningin, nu als eerste vraag stellen?”, vroeg Den Besten zondag aan Jinek bij het hek van het bungalowpark. Zij, verbouwereerd: „Ik ben altijd voorbereid.”

Daarop volgde een plagerijtje over „een hele goede redactie”, waarna Den Besten besloot dat de hele begroetingsscène over moest om de uiteindelijk door Jinek aanbevolen openingsvraag „Hoe gaat het?” te kunnen stellen.

Dat was pas het begin van de ontregeling. Rijdend op een dikbandige e-bike door het bungalowcentrum riep Den Besten veel te hard „Hallo!” tegen nietsvermoedende bezoekers, tot kinderen ervan begonnen te huilen. „Jezus Tim, doe normaal man”, riep Jinek. Ineens remde Den Besten voor een pauw in de berm. Hij wachtte tot het kwartje viel. (Het kwartje was Jeroen Pauw.) Eenmaal binnen op de bank in de bungalow kreeg Jinek een bos BiFi-worstjes voorgehouden, volgens haar „het goorste dat ik ooit heb gezien”.

Uit dergelijke momenten („Alles in dit gesprek loopt verkeerd!”) bleek ook dat Jinek haar interviewer volop wilde laten shinen. Alle strapatsen van Den Besten werden beloond met verbaasde en quasi-geshockeerde uitroepen, een hand op de arm of een vertwijfeld gebaar. Als twee mensen zo veel plezier met elkaar hebben, krijg je vanzelf aanstekelijke televisie. Op een gegeven moment had Jinek zo vaak ‘schatje’ gezegd dat Den Besten het ging kopiëren.

Ook verhulde Eva Jinek handig dat ze verder niet van plan was om veel nieuwe of persoonlijke zaken prijs te geven. Ik noteerde dat de presentatrice groot genoegen beleeft aan de aanschaf van schoonmaakmiddelen, het ruiken aan verse tijdschriften en het ordenen van haar makeuptasje: „Alles eruit halen, aanraken, potloden slijpen, terugdoen.”

Andere pogingen om de innerlijke Jinek te bereiken leverden libellige antwoorden op, over tegelijk zeker en onzeker zijn, energie, het belang van humor en de moeilijkheid om kritiek te verdragen. De eerste twee maanden van haar aanvankelijk bekritiseerde talkshow waren zwaar geweest. Haar ontslag als koud benoemd presentator van Nieuwsuur – omdat ze destijds een relatie had met Bram Moszkowicz – had Jinek ervaren als „falen in het publieke domein”. Daar liet Den Besten een kans lopen om door te vragen. Denk ik, want het is moeilijk te zeggen, omdat er in Tims tent flink wordt geknipt.

De toon van Jinek werd aanmerkelijk harder toen het over sociale media ging. „Als je daar te veel op let, blijft er niets meer over van wat je bent.” Toen Den Besten daarna Jineks vorig jaar geboren zoon ter sprake bracht, ontsnapte haar de enige zucht van het gesprek. Jinek zit nu eenmaal in de beroemdhedencategorie waarin het afschermen van je persoonlijk leven een dagelijkse taak is. „Ik merk dat ik heel erg aan het opletten ben wat ik zeg”, zei ze, bijna excuserend.

De sterren maken Tims tent maar dan in een bungalow met sterren niet per se beter dan de varianten met jongere en minder bekende Nederlanders die Den Besten eerder maakte, al begrijp je dat de VPRO de naamsbekendheid van het talent Den Besten (32) wil vergroten. Want dat er achter het gedol een man met grote ambities schuilgaat is duidelijk. Eerst Zomergasten en dan de talkshow van Eva Jinek, dat leek Den Besten wel wat, terwijl hij een marshmallow in de vuurkorf liet verbranden.