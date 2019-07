Schoonmaakplatform Helpling mag geen commissie meer vragen

Schoonmaakplatform Helpling mag geen bemiddelingskosten meer in rekening brengen aan schoonmakers. De kantonrechter in Amsterdam bepaalde maandag dat sprake was van arbeidsbemiddeling, waarvoor geen vergoeding mag worden gevraagd. Tegelijkertijd oordeelde de rechter ook dat de schoonmakers geen werknemers zijn, zoals vakbond FNV had betoogd.

Helpling koppelt schoonmaakhulpen via een online platform aan huishoudens en verdient daaraan door van de schoonmakers een vergoeding te vragen. Die commissie ligt tussen de 23 en 32 procent, afhankelijk van de duur van de opdracht.

Helpling speelt volgens de rechtbank een actieve rol in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en de schoonmaker. Daarvoor mag geen geld of een andere tegenprestatie gevraagd worden en dus sommeerde de rechter dat Helpling op 1 augustus gestopt moet zijn met het vragen van de commissie, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag.

Schoonmaak-cao

Vakbond FNV spande de zaak tegen Helpling afgelopen najaar aan samen met een van de schoonmaaksters die via het platform werkten. FNV vond dat er sprake was van een arbeidsrelatie en dat het online platform dus de schoonmaak-cao diende toe te passen en de schoonmakers in dienst had moeten nemen. Daar ging de rechter niet in mee: Helpling „is meer dan een online prikbord”, maar tegelijkertijd hebben schoonmakers genoeg vrijheid om het eigen werk naar eigen inzicht in te richten.

Helpling schrijft in een reactie zich gesterkt te voelen door de uitspraak van de rechter. Wel moet het bedrijf „enkele operationele aanpassingen” doen, waaronder „een aanpassing van de commissiestructuur”.

Ook FNV zegt in een reactie „heel blij” te zijn met de uitspraak van de rechter. Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks bestuur, zegt dat de rechter bevestigt dat „Helpling veel meer is dan een digitaal prikbord en dat het de spelregels bepaalt tussen schoonmaker en huishouden”. Wel vindt de vakbond het jammer dat „de door de rechter opgelegde dwangsom veel te laag is”.