‘Raket treft noorden Cyprus, mogelijk van Russische makelij’

Het noorden van het eiland Cyprus is maandag getroffen door een raket. Het eiland in de Middellandse Zee was zeer waarschijnlijk niet het beoogde doelwit; dat zou Syrië zijn geweest, meldt persbureau Reuters op basis van de Noord-Cypriotische autoriteiten. De raket is mogelijk onderdeel van een Russisch luchtafweersysteem dat wordt ingezet bij de gewapende strijd in Syrië, aldus de Noord-Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken.

De raket kwam in de nacht van zondag op maandag neer op het noordelijke deel van het eiland, op ongeveer twaalf kilometer van de hoofdstad Nicosia. De inslag veroorzaakte een grote brand, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

‘Syrië mogelijk doelwit’

De locatie waar de raket neerkwam, ligt op ruim tweehonderd kilometer van Syrisch grondgebied. Volgens de Noord-Cyprioten is het waarschijnlijk dat de raket in Syrië had moeten landen. In de nacht van zondag op maandag vielen Israëlische vliegtuigen de Syrische steden Homs en Damascus aan. Daarbij vielen vier doden en 21 gewonden.

Als de raket het eiland inderdaad per ongeluk heeft getroffen, is het voor het eerst dat Cyprus betrokken is geraakt bij de strijd in Syrië. Op het eiland was maandag geen krater te zien, vermoedelijk doordat de raket al was ontploft voor hij de grond raakte.

Het eiland in de Middellandse Zee is sinds de Turkse invasie van 1974 verdeeld in een Turks en een Grieks sprekend deel. Noord-Cyprus wordt behalve door Turkije door geen enkel land erkend. Een Grieks-Cypriotische militair bevestigde aan Reuters dat het vermoedelijk om een wapen van Russische makelij gaat, te zien aan de letters op de raket.