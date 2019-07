‘Politie verjaagt demonstranten uit parlement Hongkong’

De politie in Hongkong verjaagt maandagavond betogers die zich verschanst hadden in het parlementsgebouw, meldt persbureau AFP. Eerder zette de politie traangas in om de betogers rondom het gebouw uiteen te drijven.

Het parlementsgebouw werd eerder maandag bestormd door betogers. Zij droegen spandoeken met daarop teksten als ‘Bevrijd Hongkong’. Een aantal betogers bekladde het logo van Hongkong in het parlement en hingen hingen de vlag van het Britse koloniale tijdperk op. De regering sprak van „radicale demonstranten” die met „extreem geweld” het gebouw zijn binnengedrongen en noemde dit „onaanvaardbaar voor de samenleving”.

Er zou eerder deze dag een bijeenkomst plaatsvinden om de overdracht van het Verenigd Koninkrijk aan China te herdenken. Die vond precies 22 jaar geleden plaats. Hongkong werd toen een speciale administratieve regio in China en kreeg een eigen bestuur, begroting en rechtssysteem. Het gebied kent meer vrijheden dan de rest van het land.

De bestorming van het parlement komt na protesten tegen een nieuwe wet die uitlevering van verdachten aan het Chinese vasteland mogelijk maakt. Onder druk van de demonstraties besloot de leider van Hongkong, Carrie Lam, twee weken geleden de wet voorlopig uit te stellen. Omdat het wetsvoorstel uitgesteld en niet geschrapt is, houden de protesten aan.