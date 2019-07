Peter Snijders (VVD) volgt partijgenoot op als burgemeester Zwolle

Peter Snijders (VVD) wordt de nieuwe burgemeester van Zwolle. Dat heeft de gemeente maandagavond bekendgemaakt tijdens een openbare raadsvergadering. Snijders volgt zijn partijgenoot Henk Jan Meijer op die negentien jaar lang de burgemeester van de Overijsselse stad was en sinds kort in de Eerste Kamer zetelt. Snijders is momenteel burgemeester van Hardenberg.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Gerdien Rots (CU) stelde maandag dat Snijders „het dna van deze regio kent en plezier in het werk hoog in het vaandel heeft staan”. Ze benadrukte dat Zwolle de voorkeur gaf aan een vrouwelijke burgemeester, maar dat de twee vrouwelijke sollicitanten die zich hadden gemeld ongeschikt bleken. Volgens haar is gekozen voor de meest geschikte kandidaat. „En dat is Peter Snijders.”

RTV Oost meldt dat er opvallend weinig sollicitanten waren voor de functie. Waar in Dalfsen en Deventer 46 en 30 sollicitanten zich aandienden, kwamen op het Zwolse gemeentehuis slechts dertien sollicitatiebrieven binnen.

Eerder was de 53-jarige Snijders wethouder in Coevorden. In 2007 werd hij de burgemeester van De Wolden, een functie die hij ruim vier jaar bekleedde. Vanaf oktober 2011 was hij burgemeester van Hardenberg. Snijders moet nog worden voorgedragen aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en aan de koning. Op 1 september zal hij zijn ambtsketting krijgen.