Osaka snel klaar op Wimbledon, Haase door naar tweede ronde

Naomi Osaka is op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld, die twee van de laatste drie grandslamtoernooien wist te winnen, werd maandag verrast door Joelia Poetintseva uit Kazachstan. Het werd 7-6 (4) 6-2.

Vorige maand was Poetintseva, de nummer 39 van de wereld, op het grastoernooi van Birmingham ook al te sterk voor Osaka. De Japanse tennisster heeft op Wimbledon nog nooit een aansprekend resultaat geboekt. Vorig jaar verloor ze in de derde ronde van de uiteindelijke winnares Angelique Kerber.

De 21-jarige Osaka won begin dit jaar de Australian Open en schreef eind 2018 ook de US Open op haar naam. Na de Australian Open werd ze de nummer 1 van de wereld, maar die positie stond ze onlangs af aan Ashleigh Barty.

Haase door naar tweede ronde

Bij de mannen wist Robin Haase zich maandag met groot vertoon van macht te plaatsen voor de tweede ronde van Wimbledon. De enige Nederlander in het mannentoernooi liet de Slowaak Jozef Kovalik met 6-1 6-3 6-1 volledig kansloos. De partij duurde maar 82 minuten.

Haase had tegen de debuterende Kovalik, toegelaten op een zogenoemde protected ranking (bevroren klassering in geval van blessure) na een kwartier al een 4-0-voorsprong. Daarmee was de trend gelijk gezet, want Haase gaf het initiatief de hele wedstrijd niet uit handen. Illustratief voor het overtuigende spel van Haase was dat hij in de derde set zelfs een haast onmogelijke passing sloeg met links.

In de tweede ronde staat Haase mogelijk tegenover de als vijftiende geplaatste Milos Raonic, die eerst nog moet zien te winnen van Prajnesh Gunneswaran uit India. (ANP)