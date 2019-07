OM wil zes jaar celstraf voor 23-jarige Syriëganger

Tegen de 23-jarige Syriëganger Maseh N. heeft het Openbaar Ministerie zes jaar celstraf geëist omdat hij zich zou hebben aangesloten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). N. vertrok volgens justitie in 2015 naar Syrië, in november 2018 keerde hij terug. Bij aankomst werd hij meteen gearresteerd.

Justitie meent dat N. in Syrië bewust heeft deelgenomen aan de gewapende strijd van IS. Hij zou een training hebben gevolgd en trouw hebben gezworen aan de terreurgroep. Uit loonstrookjes is gebleken dat hij 90 dollar per maand ontving van IS.

N. stelt zelf dat hij niet wilde vechten in Syrië en dat hij kort na aankomst al spijt had dat hij was afgereisd. Sinds de zomer van 2018 zou hij pogingen hebben ondernomen om het strijdgebied te verlaten. Ook zegt hij niet te hebben gevochten voor IS, waarvoor hij naar eigen zeggen is gestraft door leden van de terreurgroep.

‘Gruwelijke misdrijven’

De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Deze noemt het ongeloofwaardig dat de man als burger in het kalifaat wilde leven. N. zou met zijn daden hebben bijgedragen aan „gruwelijke terroristische misdrijven die in Syrië en Irak worden gepleegd”.

De man zou de maanden voor zijn vertrek veel bezig zijn geweest met de islam en zijn geradicaliseerd. Hij heeft volgens justitie onder meer gezegd dat hij wilde deelnemen aan de jihad en dat hij als martelaar wilde sterven. De rechtbank van Rotterdam doet op 15 juli uitspraak.