Taakstraffen tot 140 uur geëist voor bekogelen anti-Zwarte Piet-activisten

Tegen vier verdachten die afgelopen november in Eindhoven een anti-Zwarte Piet-demonstratie met onder andere bierblikjes en eieren bekogelden, heeft het Openbaar Ministerie maandag taakstraffen tot 140 uur geëist. Drie verdachten hoorden een eis van honderd uur taakstraf. De vierde verdachte zou een kind opgejut hebben om ook dingen te gooien en hoorde daardoor een hogere strafeis.

Alle verdachten is openbare geweldpleging ten laste gelegd. De verdachten wordt, naast het bekogelen van de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, verweten dat ze geweld gebruikten tegen de agenten. Ook riepen sommigen beledigende en racistische kreten als „vuile kutneger” en „kruip een boom in” naar de anti-Zwarte Piet-activisten. Voor de tenlastelegging werd onder andere gebruikgemaakt van videobeelden en verklaringen van bij de demonstratie aanwezige agenten.

Ook wordt per verdachte zo’n 2.000 euro schadevergoeding geëist. De strafeis tegen de andere elf verdachten volgt later maandag en woensdag.

Sinterklaasintocht

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet hielden op 17 november dicht bij de route van de lokale Sinterklaasintocht in Eindhoven een stil protest tegen Zwarte Piet, die volgens de groep racistisch is. Een groep hardekernsupporters van PSV verzamelde zich om hen heen. Andere Zwarte Piet-voorstanders en toevallige passanten voegden zich bij de groep totdat er meer dan tweehonderd man stond.

Uiteindelijk probeerden sommigen door de twee rijen politie en ME te breken om bij de activisten te komen. Daarbij is volgens justitie „geschopt en geslagen”. Eén verdachte zou een agent met een karatetrap op het bovenbeen hebben geraakt.