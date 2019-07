Nieuwe Filmfondsbaas Beyer: ‘De filmwereld verandert echt heel snel’

Bero Beyer (49) wordt vanaf 1 maart 2020 de nieuwe directeur van het Filmfonds, dat de Nederlandse filmgelden verdeelt. Het is de belangrijkste positie in de Nederlandse filmsector.

Beyer is sinds 2015 artistiek directeur van het Internationale Filmfonds Rotterdam (IFFR); komend jaar wordt zijn vijfde en laatste editie. Vanaf 3 oktober, als de huidige directeur Doreen Boonekamp van het Filmfonds terugtreedt, neemt Peter Schrurs, voormalig directeur van de VPRO, de zaken waar als interim-directeur.

Oscar-genomineerde filmproducent

Anders dan zijn voorgangers heeft Beyer ervaring met het maken van films. Hij verdiende zijn sporen als filmproducent, het grootste succes van zijn bedrijf Augustus Film was het voor een Oscar genomineerde Paradise Now van Hany Abu-Assad in 2005. Van 2013 tot 2015 werkte hij al twee jaar bij het Filmfonds als intendant speelfilm.

Beyer treedt aan terwijl het Filmfonds voor grote uitdagingen staat. Het Nederlandse marktaandeel, dat vooral door het succes van romkoms als Gooische Vrouwen een tijdje de 20 procent naderde, is de laatst jaren afgevlakt tot 12 procent. Internationaal speelt Nederland geen grote rol.

Enquete filmwereld

In februari bleek uit een enquête onder 292 regisseurs, acteurs en scenaristen dat men het niveau van de eigen speelfilm als ondermaatse (33 procent) dan wel gemiddelde (54 procent) ervaart. Als oorzaak werd veelal gewezen op productie- en regeldruk en ‘polderen’ door het Filmfonds, dat teveel nadruk zou leggen op format en formule.

Beyer noemt de enquête is een mooi begin. „Maar met zurigheid en vingerwijzen kom je niet ver, met zelfreflectie wel.”

Hij prijst zijn voorganger Doreen Boonekamp, die het Filmfonds bekwaam door de kredietcrisis en bezuinigingen loodste. Voor het ontvouwen van toekomstplannen of streefpercentages marktaandeel acht Beyer de tijd nog niet rijp: „De filmwereld verandert op dit moment echt heel snel.”

Netflix en CoBo-fonds

Hij wijst op actuele discussies over een hogere afdracht door bioscoopexploitanten, een heffing op streamingdiensten als Netflix en het overhevelen van filmgelden van het CoBo-(omroep)fonds naar het Filmfonds. „Dat zijn cruciale ontwikkelingen, waar ik nog niet op kan inspelen. Ik hoop gewoon op veel goede Nederlandse films, zowel in publieksentertainment als filmkunst. En dat we formules daarbij zoveel mogelijk vermijden.”