Nieuw ‘sober’ ontwerp nodig voor renovatie Tweede Kamer

Het ontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer wordt aangepast. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) maandag in een uitgebreide Kamerbrief. Knops denkt dat de aanpassingen in het ontwerp niet hoeven te leiden tot vertraging van de renovatie, die in 2025 af moet zijn. Met het project is 475 miljoen euro gemoeid.

Eerder was de deadline van het definitieve ontwerp van de veelbesproken renovatie vastgesteld op eind 2019, inmiddels is deze verschoven naar „rond half mei 2020”. Meerdere Kamerleden waren zeer negatief over het aanvankelijke ontwerp. Zij spraken van „megalomane” verbouwplannen en eisten een sobere onderhoudsbeurt. De inhoudelijke plannen zijn niet geopenbaard.

Pechtold moet versoepelen

Nu schrijft Knops dat de Tweede Kamer „sober en doelmatig en met volledig respect voor de huidige huisvesting en werkwijze van de Kamer” gerenoveerd zal worden. In de brief zinspeelt de staatssecretaris op het vertrek van architectenbureau OMA maar concreet wordt hij niet. Het bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, wil van dit bureau af omdat diens ontwerpen niet sober genoeg zouden zijn.

Vorige maand werd oud-D66-leider Alexander Pechtold aangesteld als „procesvoorzitter” die de renovatie zou moeten redden. Toen beloofde Knops dat hij voor het zomerreces met zijn eerste aanbevelingen zou komen. De afgelopen weken ging Pechtold in gesprek met onder meer de Bouwbegeleidingscommissie, het presidium en het Rijksvastgoedbedrijf.

Knops schrijft Pechtolds advies om „technische werkgroepen” samen te stellen over te nemen. Ook moet het Rijksvastgoedbedrijf beter gaan communiceren over de voortgang van het project en komt er meer onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen. Volgens Knops heeft „de functie van procesvoorzitter zijn waarde bewezen”. Opvallend is dat de adviezen van Pechtold zelf niet geopenbaard zijn.

De voorlopige plannen voor de verbouwplannen van de gebouwen van de Eerste Kamer en de Raad van State zijn overigens afgerond. Ook deze zijn volgens Knops „sober en doelmatig”.