Nieuw onderzoek van onderwijsinspectie naar Haga Lyceum

De Inspectie van het Onderwijs is een nieuw onderzoek begonnen naar het Cornelius Haga Lyceum en heeft woensdag de omstreden islamitische middelbare school een onaangekondigd bezoek gebracht. Aanleiding is de manier waarop de schoolleiding is omgegaan met een recent incident; via Het Parool lekte twee weken terug een filmpje uit waarop te zien is dat een docent van het Haga een lezing toont van de omstreden prediker Fouad el Bouch, een van de salafistische ‘aanjagers’ die volgens de AIVD invloed uitoefent op de school.

De inspectie bevestigt een nieuw „specifiek onderzoek” te zijn begonnen „naar aanleiding van signalen van betrokkenen bij de school”, maar wil niet ingaan op de inhoud. Volgens Atasoy komt het signaal van de moeder van een leerling. Die zou bij de inspectie aan de bel hebben getrokken met het verhaal dat Atasoy haar dochter had geschorst op basis van de valse beschuldiging dat zij degene was die het uitgelekte filmpje had gemaakt. Door ten overstaan van de hele school te zeggen dat haar dochter de les heimelijk had gefilmd zou hij haar in een onveilige situatie hebben gebracht.

Maar volgens Atasoy klopt dat verhaal niet. Zo zouden beveiligingsbeelden bewijzen dat het meisje de opname inderdaad had gemaakt en zou de moeder haar dochter zelf van school hebben gehaald. Wel zegt hij dat hij daarna op school „geruchten” heeft bevestigd dat het meisje degene was die gefilmd had omdat leerlingen elkaar beschuldigden.

Onaangekondigd

Atasoy is verontwaardigd omdat de inspectie op basis van volgens hem ongegronde signalen de school onaangekondigd met meerdere medewerkers heeft bezocht. Docenten werden uit klassen geleid en leerlingen van hun toetsen gehaald en over het incident ondervraagd, zegt hij. Een woordvoerder van de inspectie bevestigt dat zes medewerkers het Haga bezochten: „Relatief veel, ja. Maar daardoor kon het onderzoek snel worden uitgevoerd en stonden ze met een uur weer buiten.”

Het tonen van de lezing was controversieel omdat El Bouch, beter bekend als Abou Hafs, een van de mannen is die volgens de AIVD voor antidemocratische en salafistische tendensen zorgt op de school, zo waarschuwde de NCTV begin maart. De school raakte in opspraak, maar Atasoy ontkende alle aantijgingen; ook dat Abou Hafs aan de school verbonden zou zijn. Ondanks dat Abou Hafs in de video slechts over de negatieve gevolgen van pesten praat, besloot Atasoy de verantwoordelijke docent te ontslaan.

Eerder oordeel inspectie

Twee weken geleden maakte NRC bekend dat het eerste, brede inspectieonderzoek op het Haga resulteerde in een vernietigend oordeel. De inspectie vond weliswaar geen bewijzen voor het salafistische of antidemocratische onderwijs waarvoor de AIVD waarschuwde, maar wel maakt de schoolleiding zich schuldig aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Het Haga vecht de vaststelling van dit rapport aan. Op 11 juli doet de rechter uitspraak.