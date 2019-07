Misdaadjournalist John van den Heuvel eerste Zomergast van dit seizoen

John van den Heuvel (1962) is de eerste Zomergast dit jaar, heeft de VPRO maandag bekendgemaakt. De misdaadjournalist wordt op 28 juli urenlang ondervraagd door Janine Abbring. In het tv-programma Zomergasten worden gasten geïnterviewd aan de hand van favoriete videofragmenten.

Van den Heuvel in het persbericht: „Ik vind het een bijzondere kans via Zomergasten iets mee te geven over hoe ik mijn vak beleef, de keuzes waarvoor ik als misdaadverslaggever kom te staan en welke ingrijpende consequenties die keuzes kunnen hebben. Ik wil het hebben over de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, de polderpenoze van de jaren tachtig en negentig, maar ook over de hedendaagse mocromaffia, de cocaïne-oorlog en de (on)macht van politie en justitie om georganiseerde misdaad te bestrijden.”

Van den Heuvel schrijft over misdaad voor De Telegraaf en maakt misdaadprogramma’s voor RTL. Hij groeide op in Eindhoven, heeft een Marokkaanse vader, die hij nooit heeft gekend, en werkte bij de politie, onder meer als ME’er en infiltrant in de drugshandel. Sinds 1990 is hij misdaadjournalist. Van den Heuvel wordt zwaar beveiligd wegens een doodsbedreiging uit het criminele milieu.

De andere Zomergasten worden in de loop van deze week bekendgemaakt.