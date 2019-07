Mexicaanse stad Guadalajara bedekt met ijs door extreme hagelbui

De Mexicaanse stad Guadalajara is zondagnacht getroffen door zeer zware hagelbuien. De straten van de stad zijn bedekt met een dikke laag ijs. In de regio was het de afgelopen dagen boven de 30 graden. Hoewel het vaker voorkomt dat er in deze warme periode zware hagelbuien zijn, waren deze niet eerder zo extreem als nu.