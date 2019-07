Amerikaan betrokken bij vermissing Hania ook verdacht van ontucht

De man die vorige week werd opgepakt in verband met de vermissing van de 12-jarige Hania uit Rotterdam, wordt door justitie verdacht van ontucht. Het gaat om een 49-jarige Amerikaan, hij blijft nog twee weken in hechtenis.

De verdachte, die in verschillende media wordt aangeduid als James B., zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met een advocaat mag hebben. Behalve ontucht verdenkt justitie hem ook van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.

Hania kwam vorige week donderdag niet thuis van school. Daarop gaf haar moeder haar als vermist op. De politie gaf een Amber Alert uit en een groot rechercheteam ging naar het kind op zoek. Hania werd uiteindelijk vrijdagavond met de verdachte in een hotel in het centrum van Rotterdam gevonden. Volgens dagblad het AD zou B. een kind hebben in Nederland. Via zijn dochter zou B. via een online spel met Hania in contact zijn gekomen, het Openbaar Ministerie wil hierover niets bevestigen.

Het OM zegt nog te onderzoeken wat er in de periode dat Hania was vermist, precies is gebeurd. Zowel in Amerika als Nederland wordt hiernaar nog onderzoek gedaan.