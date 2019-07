Luuk de Jong voor vier jaar naar Sevilla

PSV-aanvaller Luuk de Jong gaat voor vier jaar naar Sevilla FC. De 28-jarige voetballer heeft overeenstemming bereikt over een contract, melden de twee clubs maandag. Het is onduidelijk hoeveel precies voor De Jong wordt betaald, volgens persbureau ANP kan de transfersom oplopen tot 15 miljoen euro. De Jong was samen met Dusan Tadic van Ajax topschutter van de laatste editie van de eredivisie.

De Jong kon zijn contract bij PSV verlengen maar zou nu een „buitenlands avontuur” willen aangaan. Volgens De Jong biedt Sevilla FC een „mooi totaalplaatje”. PSV stelt dat De Jong is „uitgegroeid tot een clubicoon” en dankt hem voor zijn jaren bij de Eindhovense club. Met De Jong werd PSV driemaal kampioen. Ook won de Eindhovense club met de spits twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Verwacht wordt dat meer belangrijke spelers PSV zullen verlaten. Zowel Hirving Lozana als Steven Bergwijn zou populair zijn bij verschillende clubs. Vorige week werd bekend dat Sevilla de Nederlandse aanvaller Quincy Promes voor 15,7 miljoen euro heeft verkocht aan Ajax.

In deze video kondigde Sevilla FC de transfer maandag aan: