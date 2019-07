Lichaam verstekeling vliegtuig eindigt in Londense tuin

Het lichaam van een verstekeling die illegaal meereisde met een vliegtuig is zondagmiddag in een tuin in Londen beland. Vermoedelijk viel de man uit het landingsgestel vlak voordat het toestel van Kenya Airways landde op Heathrow Airport, meldt de Britse politie maandag.

In het landingsgestel werd een tas, water en wat eten aangetroffen. Het vliegtuig kwam uit Nairobi, een vlucht van ruim 6.800 kilometer die bijna negen uur duurt. Volgens een buurtbewoner viel het lichaam een meter van een bewoner die aan het zonnen was in zijn tuin, schrijft de BBC.

De politie werd gebeld door de getroffen bewoner in Clapham, enkele tientallen kilometers van het vliegveld. De identiteit van de man moet nog worden vastgesteld. Ook moet nog blijken waar en wanneer en hoe hij precies is overleden. Kenya Airways werkt samen met de autoriteiten in Londen en Nairobi aan een onderzoek naar het incident.

In 2015 werd het lichaam van een verstekeling aangetroffen op een dak in het Engelse plaatsje Richmond. Een tweede man die met dezelfde British Airways-vlucht uit Johannesburg was meegelift raakte zwaargewond. In 2012 werd het lichaam van een verstekeling gevonden op Heathrow in een vliegtuig dat uit Kaapstad was aangekomen.