Kapitein die slechts haar ‘morele plicht’ doet

Agenten van de Italiaanse fiscale politie springen aan wal als Carola Rackete, de Duitse kapitein van reddingsschip Sea Watch 3, hun patrouilleboot schampt. Na ruim twee weken op zee is Rackete afgelopen vrijdagnacht vastbesloten. Eindelijk gaat ze de 42 Afrikaanse migranten die haar schip op 12 juni uit de Middellandse Zee heeft geplukt, aan land brengen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Ondanks een verbod van de autoriteiten. „We moeten naar de haven om te voorkomen dat mensen elkaar of zichzelf iets aandoen”, zegt ze een dag eerder tegen verslaggevers via een videoverbinding. „We zijn compleet aan ons lot overgelaten.”

De 31-jarige Rackete, dreadlocks tot aan haar middel, beschuldigt Italië en andere EU-landen ervan geen oplossing te willen vinden. Vrijdagnacht probeert de Guardia di Finanza het aanmeren van de Sea Watch 3 op het laatste moment te belemmeren. Nadat de patrouilleboot beklemd raakt tussen Rackete’s schip en de wal staken de Italianen hun verzet.

De Sea Watch 3 is eigendom van de Duitse hulporganisatie Sea Watch, maar vaart onder Nederlandse vlag. Nederland nam meerdere malen migranten over van het schip, maar is daartoe niet meer bereid. Terwijl de situatie aan boord verslechterde, bleven ook andere EU-landen stil. Italië zelf, met de radicaal-rechtse Mateo Salvini als minister van Binnenlandse Zaken, weigert al sinds regeringsdeelname van zijn Lega migranten van reddingsschepen over te nemen.

Een miljoen euro opgehaald

„Handboeien, handboeien”, schreeuwen enkele Lega-aanhangers dan ook vanaf de kade als Rackete vrijdagnacht door de Italiaanse politie van boord wordt gehaald. Onder voorstanders van een ruimhartig migratiebeleid groeit haar populariteit juist. Maandagmiddag was er een miljoen euro aan donaties binnengekomen om rechtszaken voor haar vrijheid te bekostigen. De Duitse regering eist haar vrijlating. „Het redden van levens is een humanitaire plicht. Reddingen op zee moeten niet gecriminaliseerd worden”, aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op Twitter.

Rackete groeide deels op in Zuid-Amerika en werd zich daar naar eigen zeggen bewust van haar bevoorrechte positie. Ze was eerder actief als natuurbeschermer op een schip van Greenpeace. „Mijn leven was makkelijk. Ik ben wit, Duits, geboren in een rijk land met het juiste paspoort. Ik voelde een morele verplichting om diegenen te helpen die niet dezelfde kansen hadden als ik”, zei ze volgens Sea Watch over haar beweegredenen.

Maandagmiddag werd Rackete met een patrouilleboot van Lampedusa naar Sicilië gebracht, waar ze voor een onderzoeksrechter verschijnt. Aanklagers leggen haar mensensmokkel ten laste en negeren van instructies van politie en kustwacht. Ze kan tien jaar celstraf krijgen.