Invallen bij autodealers om miljoenenfraude en witwassen

Bij vier autobedrijven is de FIOD maandag binnengevallen wegens vermoedens van btw-fraude en het faciliteren van witwassen. Dat meldt de fiscale opsporingsdienst FIOD in een persbericht. De Nederlandse schatkist zou door de vermeende fraude naar schatting 21 miljoen euro aan btw zijn misgelopen.

Tussen 2017 en de eerste drie maanden van dit jaar zouden de autobedrijven voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s hebben geëxporteerd. Om welke bedrijven het gaat is niet bekendgemaakt, maar de invallen vonden plaats in regio Utrecht, Eindhoven en Apeldoorn, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Er zijn geen arrestaties verricht.

Berlijnse automarkt

De vier bedrijven handelden in tweedehands leaseauto’s, die ze verkochten aan buitenlandse autohandelaren. Het vermoeden bestaat dat de auto’s op papier zijn geëxporteerd naar fictieve bedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië, maar in werkelijkheid rechtstreeks geleverd zijn aan Duitse autohandelaren. Die zouden de auto’s hebben verkocht op de Berlijnse automarkt.

De FIOD doorzocht maandagochtend in totaal negen bedrijfspanden en zes woningen. Meer dan vijfhonderd auto’s zijn in beslag genomen, evenals de administratie en een grote som geld. Tegoeden op 25 bankrekeningen zijn bevroren.