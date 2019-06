Hoeveel is een aandeel Fastned nou echt waard?

Twee snellaadbeurten. Zoveel tijd (een uur) had het aandeel van laadpalenaanbieder Fastned vrijdag 21 juni nodig om op de introductiedag bij handelsbeurs Euronext in waarde te verdubbelen. Van 11 naar 22 euro. Om er vervolgens op hoge snelheid vandoor te gaan. Aan het eind van de dag stond er bijna 53 euro op de teller.

In de eerste volledige handelsweek zakte de koers bijna even snel weer in, naar 16 euro op woensdagmiddag. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zette vraagtekens bij de opvallende koerssprongen. Wat was er aan de hand?

Eigenlijk zou Fastned al een week eerder naar de beurs gaan, maar de introductie werd uitgesteld. Het bedrijf wilde 30 miljoen euro ophalen met de uitgifte van drie miljoen extra aandelen.

Op 20 juni werd die uitgifte uitgesteld. De reden zou „de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden” zijn. De regering had eerder laten weten dat de lage bijtelling op elektrische auto’s versneld omhoog ging. Analisten vermoeden echter een andere reden: een gebrek aan belangstelling.

Het enige wat vrijdag 21 juni te verhandelen was, waren aandelen van de alternatieve beurs Nxchange, waar Fastned al een paar jaar genoteerd staat. Dat aantal was echter beperkt. Een groot deel is en blijft – voorlopig – in handen van de oprichters van Fastned, Bart Lubbers (zoon van de oud-premier) en Michiel Langezaal. Het overschrijven van de wel beschikbare stukken naar Euronext duurde echter door administratief oponthoud langer dan gedacht.

Het gevolg was aandelenschaarste. „Een onbalans in vraag en aanbod waardoor de koers kan exploderen”, zegt analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. „Vanaf maandag zijn er steeds meer aandelen vrijgekomen en zie je de koers terugzakken.”

Een bedrijf dat naar de beurs gaat moet minimaal 5 procent van de aandelen aanbieden, zo geheten free float. De beleggersclub VEB betwijfelde daarom of de norm wel was gehaald. Euronext antwoordde dat 10,9 procent was aangeboden. Dat was inclusief de aandelen op Nxchange die bedoeld waren voor Euronext en dus daar niet verhandeld konden worden. Beursdeskundige Nico Inberg van platform IEX becijferde dat er vrijdag hooguit 230.000 aandelen beschikbaar waren voor Euronext. Een free float van 1,5 procent.

De vraag is wat dan de werkelijke koers is van Fastned. Ligt die dichter bij de 53 of bij de 11 euro? Inberg: „Bij een realistische koers zitten ze tussen de 10 en 15 euro.” Of het aandeel daar ook uiteindelijk ook op zal uitkomen, hangt af van de groei van Fastned en van het elektrisch rijden.

Marktpotentieel is er genoeg: het aantal elektrische auto’s zal komende jaren alleen maar toenemen. De regering wil dat alle nieuw verkochte auto’s in 2030 elektrisch zijn. Daarmee groeit de behoefte aan laadpunten. Er zijn echter twee problemen voor Fastned, stelt Inberg. „Ten eerste is er niet voldoende geld. Het bedrijf is voor verdere groei steeds weer afhankelijk van nieuw kapitaal.” Belangrijk is dat uitgestelde aandelenuitgifte alsnog doorgaat. Vraag is wanneer dat gebeurt. Van Zeijl: „De S&P 500 staat bijna op een alltime hoogte, dus het een beetje vreemd dat het nu niet lukt.”

Daarnaast trekt een groeiende markt concurrentie aan. Van Zeijl: „Wat gaat een bedrijf als Shell doen? Fastned is voor het bouwen van nieuwe laadpalen afhankelijk van investeringen. Shell is dat niet. Als zij een paar benzinepompen vervangen door laadpalen, is dat een serieuze concurrent.” Daar komt nog iets bij, zegt Inberg: „Hoeveel snellaadpalen zijn er straks nodig als bij elke parkeerplaats een gewoon oplaadpunt staat? Dan blijft het een noodoplossing en daarmee de vraag wat nou het potentieel is van Fastned. ”