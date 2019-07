DutchSail trekt zich terug als uitdager om America’s Cup

Aan de 36ste editie van de America’s Cup doet in 2021 geen Nederlandse boot mee. DutchSail heeft zich teruggetrokken als uitdager om de oudste nog bestaande sportprijs. Dat maakte de organisatie van de Cup maandagochtend bekend.

Het Nederlandse team schreef zich eind december op het laatste moment in als uitdager om de Auld Mug en begon hun campagne daardoor met een jaar achterstand. Omdat er geen tijd was om zelf een boot te ontwerpen werd een deal gesloten met titelverdediger Team New Zealand, dat het basisontwerp voor de te bouwen boot zou leveren.

Daardoor kon het team zich de afgelopen maanden richten op het vinden van geldschieters. Team New Zealand, dat de zeilwedstrijd in 2021 in Auckland organiseert, gaf DutchSail tot deze maandag de tijd om deelname definitief te maken.

Geen draagvlak

„We waren gewoon niet in staat om genoeg geld op te halen”, zo verklaart initiatiefnemer en schipper Simeon Tienpont de keuze om zich terug te trekken tegenover het Nieuw-Zeelandse Newshub. „Het vinden van een hoofdsponsor was het grootste probleem.”

In maart zeiden Tienpont en Eelco Blok, de baas van DutchSail, in gesprek met NRC dat Nederland een serieuze kanshebber was om de Auld Mug te winnen, maar dat het ontbrak aan draagvlak.

De America’s Cup, een zeilwedstrijd tussen twee jachtclubs, werd in 1851 voor het eerst gevaren. Team New Zealand won de Cup in 2017 en organiseert daardoor de volgende editie. Slechts één uitdager mag het in 2021 uiteindelijk opnemen tegen de titelverdediger. Wie dat is, wordt bepaald met een kwalificatiereeks, de Prada Cup. DutchSail was het eerste Nederlandse team dat wilde meedoen aan de wedstrijd.

Een campagne in de America’s Cup kost tientallen miljoenen euro’s, omdat teams hun eigen boot moeten ontwerpen en bouwen. Wat het budget van DutchSail was, is niet bekend. Tienpont wilde alleen kwijt dat voor het betalen van zijn staf, een derde van het budget, „een bedrag ter grootte van de Volvo Ocean Race” nodig was – naar schatting zo’n 20 miljoen euro.