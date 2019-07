Duitse legerhelikopter neergestort, piloot mogelijk omgekomen

Een Duitse legerhelikopter is maandagmiddag neergestort ten zuidwesten van Hannover. Dat heeft het leger van het land bekendgemaakt, een week nadat een piloot is omgekomen bij een crash tussen twee Duitse straaljagers. Volgens de krant Bild is de piloot maandag omgekomen. Een andere persoon zou ernstig gewond zijn geraakt. Het leger en de politie melden dat er twee personen in de helikopter zaten, maar hebben niets bekendgemaakt over hun toestand.

De crash vond rond 14.00 uur plaats in de buurt van het dorp Dehmke in de deelstaat Nedersaksen. Dit is zo’n dertig kilometer van het Internationale Helikoptertrainingscentrum in Bückeburg. In de omgeving zouden rookwolken te zien zijn geweest. Het leger en het ministerie van Defensie roepen de bevolking op niet naar de plaats van de crash te gaan en als mensen daar zijn, geen brokstukken aan te raken.

Volgens Bild is de helikopter door de crash volledig uitgebrand. Het gaat om een EC135, een lichtgewicht helikopter met twee motoren die wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden. De autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de oorzaak van de crash.

Een week geleden botsten twee Eurofighter-straaljagers op elkaar in het noorden van Duitsland. De piloten konden met hun schietstoel de vliegtuigen verlaten, maar een overleefde het niet.