Details van 5G-netwerk met Huawei blijven mistig

KPN en T-Mobile, de twee mobiele netwerkaanbieders, die het meeste leunen op Huawei-apparatuur, reageren opgelucht op het besluit van het kabinet om niet bij voorbaat Chinese apparatuur uit te sluiten in de toekomstige 5G-netwerken.

Maandag verscheen een advies van een taskforce die kwetsbaarheden in de netwerken onderzocht. Er worden geen extra beperkingen aan Chinese apparatuur opgelegd. Wel moeten providers extra maatregelen nemen om te voorkomen dat „infiltratie van dienstverleners spionage faciliteert”, zoals de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD het uitdrukken.

Volgens een woordvoerder van T-Mobile Nederland, dat Huawei nu al voor het radionetwerk gebruikt, neemt het advies de spanning weg rondom de Huawei-discussie, die oplaaide nadat de Amerikaanse overheid bondgenoten opriep om Chinese apparatuur uit 5G-netten te weren.

Controlemechanisme

KPN is blij dat Nederland voor een Europese aanpak kiest, in lijn met het beleid van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, laat een woordvoerder weten. Eind april maakte KPN bekend dat het Huawei voor de aanleg van het 5G-radionetwerk wil gebruiken en de rol van Huawei in de kern van het KPN-netwerk gaat beperken.

De Tweede Kamer wordt in een vertrouwelijke setting over de bevindingen van de taskforce geïnformeerd, „vanwege risico’s voor de nationale veiligheid”, schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Details worden doorgeschoven naar het najaar, net voor de veiling van 5G-frequenties; dan moet vaststaan hoe de netwerken ingericht worden om spionage en sabotage te verhinderen. Het kabinet wil een controlemechanisme dat niet voor elke nieuwe dreiging aangepast hoeft te worden.

Providers moeten „structureel” extra hoge eisen stellen aan kritieke onderdelen van hun netwerken. Om welke technische maatregelen het gaat blijft vaag. „De duidelijkheid komt in fases”, zegt een woordvoerder van KPN.

Een woordvoerder van Justitie laat de mogelijkheid open dat leveranciers in een later stadium alsnog afvallen omdat ze niet aan de eisen kunnen voldoen. Huawei denkt aan de strengere voorwaarden te kunnen voldoen, door bijvoorbeeld inzicht te geven in de broncode. Het bedrijf ontkent dat het door de Chinese staat gedwongen kan worden te spioneren bij klanten. Achterdeurtjes in Huawei-software zijn nooit gevonden, wel fouten die gerepareerd werden.

Huawei kon ook weer opgelucht ademhalen, nadat het in mei op de verboden exportlijst van de VS was geplaatst. Daardoor moest Google zijn ondersteuning voor Android intrekken, en kelderde de verkoop van Huawei-telefoons.

Maar afgelopen weekend trok president Trump de ban gedeeltelijk in, als voorschot op de onderhandelingen met China en onder druk van de Amerikaanse chipmakers en Google. Dat zou betekenen dat de Android-ban weer van de baan is.

Trump blijft vaag. De exportban geldt nog voor producten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, benadrukte een ambtenaar bij CNN. „Het is geen generaal pardon.”