25 jaar geleden voltrok zich een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de twintigste eeuw: de genocide in Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag, 417 per uur, 7 per minuut, bijna honderd dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindijer was erbij, en kijkt terug. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

