Cori Gauff, het volwassen 15-jarige supertalent

Leeftijd telt nu niet, grandslamtitels tellen nu niet, status ook niet. Je hoort de oude krijger Venus Williams (39), de vijfvoudig kampioene, kreunen en steunen op Court 1, maandagavond in de eerste ronde op Wimbledon. In een van de meest waanzinnige vrouwenwedstrijden in jaren is de 24 jaar jongere Cori ‘Coco’ Gauff bezig haar te onttakelen.

Met oordopjes in loopt Gauff als eerste de baan op, ze heeft muziek op, om rustig te blijven, zal ze later zeggen. Haar fysiek valt meteen op, de gespierde bovenarmen. Als ze tegenover elkaar staan bij het net voor de toss, zijn de overeenkomsten onontkoombaar, zoals jongere zus Serena Williams al eerder zei: Gauff lijkt een jongere versie van Venus Williams, ook in hoe ze speelt, met veel power en agressie.

Vorige week kwalificeerde Gauff zich als jongste speler ooit voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, met 15 jaar en 122 dagen. De avond voor de laatste partij in het kwalificatietoernooi moest de Amerikaanse nog een toets wetenschap afwerken, voor high school.

Trainen met haar vader

Vader Corey en moeder Candi Gauff werden geïnspireerd door de Williams-familie, met vader Richard die zijn twee dochters vanuit het getto van Los Angeles naar de top van het tennis leidde. „Door de Williams-familie realiseerde ik me dat het mogelijk was”, zei haar vader in The New York Times. „Er waren niet veel gekleurde spelers in de sport, en vooral in ons land tennisten geen Afro-Amerikaanse meisjes.”

Haar vader is haar coach en ze krijgen ondersteuning van de academie van de Fransman Patrick Mouratoglou, coach van Serena Williams. Zij zag Gauff vaak trainen met haar vader, zei ze. „Het herinnert mij aan de tijd toen ik met mijn vader werkte.”

Gauff groeide op in Atlanta maar verhuisde jong naar Florida, de tennisstaat. Bij de junioren was ze een supertalent. Al op haar dertiende haalde ze de finale van de US Open.

Ze speelt onbevreesd, onverstoorbaar en onbevangen tegen Williams, in haar grandslamdebuut. Ze loopt over de baan alsof ze al jaren op Wimbledon komt. Ze speelt met lef, agressie maar ook finesse, met schitterende lobs en dropshots. Ze heeft het complete arsenaal: een dominante forehand, een zeer geraffineerde backhand en uit het vijftienjarige lichaam perst ze met gemak services tegen de 185 kilometer per uur.

Ballenkinderen

Het is fascinerend om haar te zien tussen de punten door, als ze de benen losgooit en wat huppelt. Ze knikt voor ballen en de handdoek naar de ballenkinderen, die rond haar leeftijd zijn. Bij iedere wissel loopt ze eigenwijs achter de scheidsrechtersstoel langs – gebruikelijk is dat je voorlangs loopt.

De volwassenheid waarmee ze speelt is bijna ongekend voor die leeftijd. ‘Come on’, klinkt fel na cruciale punten. De laatste speelsters die zich zo jong, zo overtuigend wisten te presenteren op dit podium waren de Williams-zussen.

Ze krijgt een staande ovatie, na de 6-4, 6-4 zege. Ze knielt neer voor haar stoeltje, ze huilt. „Ik ben supergeschokt”, zegt ze later. „Ik had dit nooit verwacht.” Ze vertelt dat ze Williams aan het net bedankte. „Voor alles wat ze gedaan heeft, ze was een inspiratie voor mij.”

Gevraagd naar haar ambitie hier op Wimbledon, zegt ze met strakke blik: „Mijn doel is om het te winnen.”