Betogers bestormen parlementsgebouw Hongkong

Betogers in Hongkong hebben maandag geprobeerd het parlementsgebouw te bestormen. De politie probeerde met wapenstokken en pepperspray de menigte uiteen te drijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het is precies 22 jaar geleden dat Hongkong door het Verenigd Koninkrijk werd overgedragen aan China.

De betogers probeerden met ijzeren staven en metalen karretjes de ruiten van het parlementsgebouw in te slaan. De politie greep hard in. Vlakbij het parlementsgebouw zou een bijeenkomst plaatsvinden om de overdracht aan China te herkendenken. De herdenking biedt elk jaar ruimte voor demonstraties maar dit jaar zijn de inwoners van Hongkong in grote aantallen de straat op gegaan. Zo zijn de belangrijkste wegen in het centrum van de stad geblokkeerd.

Woede

De afgelopen weken vonden massale protesten plaats tegen een nieuwe wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk zou maken. Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, besloot onder druk van de massale demonstraties twee weken geleden de wet voorlopig uit te stellen. Maar de protesten houden aan.

Lam verscheen maandag voor het eerst in twee weken in het openbaar om de betogers toe te spreken. „Dit heeft me doen inzien dat ik, als politicus, mezelf voortdurend aan de noodzaak moet herinneren om de gevoelens van het publiek te begrijpen.” De woede van de betogers richt zich ook op Lam. De betogers eisen onder meer haar aftreden omdat ze wordt gezien als marionet van Beijing.

Hongkong werd 22 jaar geleden een speciale administratieve regio van China. Hongkong kreeg toen een eigen bestuur, een eigen begroting en een eigen rechtssysteem. Maar inwoners vrezen dat China de greep op Hongkong wil verstevigen.