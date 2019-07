Bero Beyer (IFFR) wordt nieuwe directeur van het Filmfonds

Bero Beyer, sinds 2015 directeur van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), wordt per 1 maart 2020 de nieuwe directeur van het Nederlands Filmfonds. In januari 2020 leidt hij voor de laatste keer het IFFR.

Van 2013 tot 2015 werkte Beyer (49) ook voor het Filmfonds, als filmconsulent speelfilm. Daarvoor was hij met zijn productiebedrijf Augustus Film betrokken bij onder meer de prijswinnende speelfilms Rana’s Wedding (Cannes 2002), Paradise Now (2005) en Atlantic (2014).

De Raad van Toezicht van het Filmfonds zegt „zeer verheugd” te zijn met de komst van Beyer. Voorzitter Laetitia Griffith in een persbericht: „Met Bero Beyer krijgt het fonds een ervaren, kundige en bevlogen nieuwe directeur-bestuurder, met een grote artistiek-inhoudelijke en zakelijke kennis van film.” Zij zegt ervan overtuigd te zijn dat Beyer „zal blijven zorgdragen voor de kwaliteit, diversiteit en zichtbaarheid van Nederlandse films.”

Bero Beyer, in hetzelfde persbericht: „De afgelopen jaren heb ik voor International Film Festival Rotterdam mijn liefde voor film in zijn vele vormen over willen dragen. (...) Ik kijk er enorm naar uit om mij, na de 49ste editie van het IFFR vanuit het Filmfonds, in te zetten voor Nederlandse cinema waar men zich in kan herkennen en door geïnspireerd raakt. In het besef dat film een prachtig medium is, invloedrijk en relevant, en floreert door een gezonde cinemacultuur.”

Beyer is de opvolger van Doreen Boonekamp, van wie de maximale benoemingstermijn in oktober verstrijkt. Van oktober tot maart 2020 wordt Peter Schrurs, voormalig algemeen directeur van de VPRO, interim-bestuurder van het Filmfonds.