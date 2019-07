Advies: nog geen vaccinatieplicht in kinderopvang nodig

Het verplicht stellen van inentingen op kinderdagverblijven is nu nog niet nodig, maar het kabinet moet wel een ondergrens vaststellen voor de vaccinatiegraad. Als die ondergrens is bereikt, zouden kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen moeten weigeren. Dat geeft de Commissie kinderopvang en vaccinatie maandag als advies aan het kabinet.

Het kabinet krijgt van de commissie, onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Roos Vermeij (PvdA), het advies om „stevig uit te dragen” dat het een collectief belang is dat genoeg kinderen zijn ingeënt. Zo zou de overheid ouders eerst kunnen laten praten met een deskundige als ze hun kinderen niet willen laten inenten.

Bezorgd en weinig vertrouwen

Uit het onderzoek van de commissie, dat een half jaar duurde, blijkt dat de keuze om niet te laten inenten, voorkomt uit de levensopvatting van de ouders, bijvoorbeeld vanwege religie of alternatieve levensovertuigingen. Ook zijn ouders bezorgd over mogelijke bijwerkingen en speelt gebrekkig vertrouwen in het vaccinatieprogramma van de rijksoverheid een rol.

Vorige week maakte volksgezondheidsinstituut RIVM bekend dat de daling van de vaccinatiegraad vorig jaar niet verder is gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Desondanks maakt de commissie zich wel zorgen. In 2018 was 90,2 procent van de tweejarigen gevaccineerd tegen ziekten die in Nederland zijn uitgebannen. Dat ligt onder de 95 procent die het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig zien om groepsimmuniteit te garanderen.

Een kinderopvangorganisatie in Edam besloot in mei op eigen initiatief ongevaccineerde kinderen voortaan niet meer op te vangen.

